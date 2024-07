O Arsenal não planeja uma transferência do nível de Declan Rice neste verão

Mikel Arteta disse que o Arsenal “não espera” fazer outra contratação de alto valor como Declan Rice neste verão, depois que os Gunners quebraram seu recorde de transferências em julho passado com um acordo de £ 105 milhões para contratar o internacional inglês.

O Arsenal fez sua primeira movimentação significativa na atual janela de transferências na segunda-feira, depois que Riccardo Calafiori concluiu uma transferência de £ 42 milhões do Bologna e se juntou a seus novos companheiros de equipe na Filadélfia antes da partida final da turnê de pré-temporada nos EUA contra o Liverpool.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Quando perguntado se os Gunners eram capazes de seguir com outra aquisição no estilo Rice, Arteta disse: “Não esperamos fazer nada parecido. Essa é a realidade. Temos que esperar e ver os movimentos do mercado. Já identificamos as coisas que podemos melhorar.

“Tivemos as reuniões em fevereiro, março, abril. Então, se pudermos, fortaleceremos o time. Até agora, estou muito feliz com o que temos.”

Arteta também disse que os jogadores que ainda estão de férias após sua participação na final da Euro 2024 — Bukayo Saka, Aaron Ramsdale, Rice e David Raya — se juntarão ao time “no final da semana”, quando o Arsenal deve retornar ao Reino Unido.

Questionado se o quarteto estaria pronto para participar da partida de abertura do clube na Premier League contra o Wolves em 17 de agosto, Arteta disse: “Estou muito confiante porque, quando falei com eles, eles realmente queriam fazer parte disso o mais rápido possível.

“Eles estão prontos para ir, não para se preparar, mas para ir imediatamente quando se juntam. Isso é diferente.”