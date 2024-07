O ás do Dodgers Clayton Kershaw fará sua estreia na temporada na quinta-feira

LOS ANGELES — O canhoto Clayton Kershaw fará sua primeira partida como titular na temporada pelo Los Angeles Dodgers na quinta-feira.

O técnico Dave Roberts disse no sábado à noite, após uma vitória de 7 a 6 em 11 entradas sobre o Boston Red Sox, que Kershaw subiria ao monte para a final da série contra o San Francisco Giants.

Kershaw, de 36 anos, três vezes vencedor do prêmio NL Cy Young, passou por uma cirurgia no ombro esquerdo em novembro. Ele assinou um contrato de um ano, com opção para 2025.

Em um início de reabilitação na sexta-feira à noite para o Triple-A Oklahoma City, Kershaw foi quatro innings. Ele permitiu três corridas em seis rebatidas com dois strikeouts e nenhuma caminhada.

Ele lançou três entradas em uma partida de reabilitação pela Classe A Rancho Cucamonga em 19 de junho, mas ficou afastado por uma semana após sentir dores persistentes.

Os Dodgers também terão Tyler Glasnow de volta para a série contra o San Francisco. O destro está programado para começar na quarta-feira após perder as últimas duas semanas devido a uma tensão nas costas.