O atirador de Trump estava no comício três horas antes e seus pais chamaram a polícia naquele dia

EO relatório recente sobre Thomas Matthew Crooks, o suposto assassino de Donald Trump, revelou alguns detalhes chocantes sobre suas atividades que levaram ao tiroteio. De acordo com o relatório, os pais de Crooks ligaram para a polícia para denunciá-lo como desaparecido antes do tiroteio acontecer. Essas novas informações acrescentam outra camada aos eventos já perturbadores que cercam o incidente.

Também foi divulgado que Bandidos esteve presente no comício do ex-presidente três horas antes de abrir fogo. O que levantou suspeitas foi o fato de que ele estava carregando um telêmetro normalmente usado por caçadores para tiros de longo alcance. Esse detalhe chamou a atenção do Serviço secretoaprofundando ainda mais o mistério em torno das intenções de Crooks.

A sequência de eventos que levaram ao tiroteio é igualmente inquietante. Crooks informou seu chefe que precisava de um dia de folga do trabalho no sábado e deixou seus colegas com uma mensagem assustadora, indicando seu retorno no domingo. Esse comportamento só aumenta a sensação de mau presságio em torno de suas ações.

Além disso, foi revelado que Bandidos O pai inicialmente presumiu que seu filho tinha ido ao campo de tiro em O Clube de Desportistas de Clairton para praticar com seu rifle e estaria de volta às 13h do sábado.

No entanto, com o passar do tempo sem nenhum sinal dele, seu pai ficou cada vez mais preocupado e contatou a polícia local. Isso destaca a angústia e a confusão experimentadas pela família de Crooks na preparação para os trágicos eventos.

Surgem detalhes perturbadores sobre os movimentos e comportamento de Crooks

O relatório também mencionou que Crooks subiu em um telhado e atirou em Trump no comício, resultando também na morte trágica do chefe aposentado dos bombeiros voluntários Corey Comperatore. Esses detalhes pintam um quadro angustiante dos eventos que se desenrolaram naquele dia.

A última foto conhecida de Crooks, mostrando-o vestindo uma camiseta com a marca do canal do YouTube Demolition Ranch, acrescenta uma dimensão assustadora à história. É um lembrete gritante de como momentos aparentemente comuns podem assumir um significado assustador em retrospecto.

Os detalhes que se desenrolam sobre as ações de Crooks e suas interações com sua família e colegas servem apenas para aprofundar a complexidade deste evento perturbador. À medida que mais informações vêm à tona, fica claro que ainda há muitas perguntas sem resposta em torno deste trágico incidente.