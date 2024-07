O ator de ‘Leoa’ Mike Heslin morre aos 30 anos

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Marido de Heslin Scotty Dínamo divulgou a triste notícia em sua conta do Instagram na sexta-feira… dizendo ao público que o ator em ascensão havia morrido na terça-feira, 2 de julho, de um “evento cardíaco inesperado”.

De acordo com Scotty, o casal estava nos estágios iniciais de começar uma família… tendo começado a comparar nomes de bebês favoritos para seus filhos em potencial.

Heslin também teve papéis no programa de TV “The Influencers”, bem como no filme “The Holiday Proposal Plan”, coestrelado pela atriz de “Fresh Prince of Bel-Air”. Tatiana Ali.