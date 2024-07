O bicampeão do Super Bowl Shaq Barrett se aposenta da NFL

O linebacker Shaquil Barrett, duas vezes campeão do Super Bowl com o Tampa Bay Buccaneers e o Denver Broncos, anunciou sua aposentadoria no sábado.

“Estou pronto para mudar meu foco total para minha esposa e filhos e ajudá-los a realizar seus sonhos”, escreveu Barrett como parte de uma postagem no Instagram. “Estou pensando sobre isso há algum tempo e a decisão nunca foi tão clara quanto agora.”

Barrett assinou um contrato de um ano com o Miami Dolphins em março, após ser dispensado pelos Buccaneers em uma medida de corte de custos.

Barrett, de 31 anos, passou cinco temporadas em Tampa, incluindo a temporada de 2020 que resultou no título do Super Bowl com o quarterback Tom Brady no comando.

Barrett e sua família sofreram uma tragédia em abril de 2023 quando sua filha de 2 anos, Arrayah, se afogou na piscina da família. Ele retornou para o início da temporada de 2023 e registrou 4,5 sacks e 52 tackles combinados, incluindo 33 tackles solo.

Agente livre não selecionado do Colorado State em 2015, Barrett tem 59 sacks na carreira em nove temporadas com os Buccaneers e Broncos, onde conquistou seu primeiro título do Super Bowl em 2015.

Ele liderou a NFL com um recorde de franquia de 19,5 sacks em 2019, sua primeira temporada com Tampa Bay. Barrett atingiu totais de sacks de dois dígitos em apenas uma outra temporada: 2021, com 10.