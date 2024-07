O Brasil mostra luta contra a Colômbia, mas isso vai custar caro depois?

Encorajada por seus devotados fãs viajantes, a Colômbia foi o melhor time no empate de 1 a 1 com o Brasil na terça-feira, que encerra a fase de grupos da Copa América. Seleção quase arrebatou a vitória bem no final, quando Andreas Pereira teve um chute da entrada da área defendido atleticamente pelo goleiro Camilo Vargas. Mas teria sido uma injustiça.

No calor do sol de Santa Clara, esta era uma partida que sempre geraria muito calor junto com momentos de luz. Uma rivalidade se desenvolveu entre esses dois lados que, diante de uma casa lotada, provavelmente transbordaria. A Colômbia entrou em campo com sua vaga nas quartas de final garantida e, salvo um milagre matemático, o Brasil também. Havia um caso claro para tirar o pé do acelerador e descansar jogadores-chave, especialmente aqueles que estavam a um cartão amarelo de uma suspensão.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Foi um caso que nenhuma das nações prestou atenção. Ambas as equipes não se seguraram e a Colômbia entrará nas quartas de final sem o meio-campista Jefferson Lerma. O Brasil, no entanto, saiu pior. Eles estarão sem Vinícius Júnior. E, liderando o grupo após o empate de 1 a 1, a Colômbia enfrenta o Panamá, time surpresa da Copa. O Brasil, enquanto isso, está fora para enfrentar o muito mais perigoso Uruguai. E, com os jogadores brasileiros tendo que aturar prolongados gritos de “ole” dos fãs colombianos no segundo tempo enquanto seu time acariciava a bola ao redor do campo, uma pergunta óbvia vem à mente: valeu a pena?

O Uruguai tem um dia extra para descansar antes das quartas de final de sábado. Em retrospecto, o Brasil não teria sido mais bem aconselhado a descansar seus jogadores mais importantes — especialmente aqueles com cartão amarelo — e manter a pólvora seca para o Uruguai de Marcelo Bielsa?

O lado positivo foi que o Brasil marcou seu primeiro gol direto de falta desde um gol de Phillippe Coutinho contra a Coreia do Sul em novembro de 2019. E eles quase fizeram o segundo. Depois de dar ao seu time uma vantagem inicial com um chute soberbo sobre a barreira defensiva, Raphinha quase fez o segundo após o intervalo, mandando um chute cruzado para fora. E, previsivelmente, ele e Vinicius nas laterais causaram muitos problemas para os laterais colombianos. Vinicius provavelmente teve o azar de não ganhar um pênalti de Daniel Muñoz quando o placar ainda estava 1 a 0, mas não houve produto final suficiente. Há momentos em que a falta de um centroavante genuíno é um problema. E o crédito deve ser dado à cobertura dos zagueiros colombianos, especialmente o muito difamado Davinson Sánchez, cujo ritmo foi importante quando Vinicius cortou para dentro.

Vinicius Junior perderá as quartas de final do Brasil contra o Uruguai após receber um cartão amarelo no empate de 1 a 1 com a Colômbia na terça-feira. Ezra Shaw/Getty Images

Mas o principal problema do Brasil estava no meio-campo. Havia uma necessidade compreensível de proteger o veterano lateral direito Danilo contra o fogo e a habilidade de Luis Díaz, então João Gomes veio para ajudá-lo. Mas isso deixou James Rodríguez capaz de encontrar muito espaço, e ele vagou pelo campo encontrando pequenos espaços dos quais ditar a jogada.

Suas bolas paradas também eram uma ameaça constante. Ele acertou o travessão com uma cobrança de falta no início, cruzou para um gol de Sanchez anulado por impedimento estreito e continuamente encontrou uma maneira de preocupar a defesa brasileira. A Colômbia estava desperdiçando chances e já merecia empatar quando Rodriguez ajudou a armar o empate pouco antes do intervalo, passando para o campo interno para John Cordoba desempenhar o papel de pivô, girando e deslizando Munoz para irromper no espaço e passar por Alisson Becker.

Lucas Paquetá pode ter sido o culpado por não acompanhar a corrida, e ele foi retirado no intervalo. Mas as coisas pioraram sem ele. Seu substituto Pereira achou difícil pegar o ritmo do jogo, e, além daquele chute tardio, mal foi notado. No segundo tempo, o Brasil não conseguiu passar pelo campo, e a Colômbia assumiu o controle. Eles deveriam ter assumido a liderança, a chance mais clara veio quando Diaz armou para o substituto Rafael Santos Borre, que chutou por cima de um gol aberto. Mais tarde na competição — talvez até mesmo em uma semifinal contra o Brasil — a Colômbia pode ser punida por seus problemas em transformar chances em gols.

O Brasil, enquanto isso, terá que aturar as críticas de sua própria mídia. Em um jogo que precisavam vencer se quisessem evitar o Uruguai, o técnico Dorival Junior esperou até o minuto 86 para apresentar o atacante Endrick. E agora, com membros doloridos e provavelmente algumas dúvidas extras sobre sua capacidade de ir até o fim nesta competição, eles vão para o Arizona para uma disputa de pênaltis com o Uruguai.

Uma migalha de conforto. Os cinco últimos colocados na tabela de classificação da América do Sul para a Copa do Mundo mudaram de técnico desde que a competição começou em setembro. Depois de um 2023 surpreendentemente ruim, o Brasil está entre eles. Os outros quatro — Paraguai, Chile, Bolívia e Peru — não mostraram nenhuma melhora. Todos foram eliminados da Copa, sem nenhuma vitória entre eles e quase nenhum gol. O Brasil, no entanto, está invicto e ainda na disputa. Eles terão que escalar o Everest da maneira mais difícil se quiserem vencer esta Copa, mas pelo menos em meio ao estranho lampejo de talento contra a Colômbia, eles mostraram muito espírito de luta.