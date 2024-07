O cantor country Cody Johnson fala sobre o tiroteio de Trump e incentiva as pessoas a votarem

Cody Johnson recebeu uma mensagem para seus fãs após o atentado contra o ex-presidente Donald Trump a vida de … resolva seus problemas com uma votação, não com uma bala.

O cantor country subiu ao palco do Windy City Smokeout, em Chicago, no sábado… poucos minutos depois de Trump ser filmou a primeira etapa durante seu comício em Butler, Pensilvânia.

Ele acrescenta que não se importa com as preferências individuais de voto das pessoas… esta noite ele está apenas apoiando o velho vermelho, branco e azul – um sentimento que deixa o público louco.

A tentativa de assassinato do ex-presidente inflamou muitos, ao mesmo tempo que levou a uma momento de paz entre os partidos políticos em duelo… com muitos democratas, do presidente Biden ao ex-presidente Barack Obama e congressista Nancy Pelosi desejando felicidades a Trump.