O cantor do Crazy Town, Shifty Shellshock, fala sobre sobriedade meses antes da overdose fatal

O falecido vocalista do Crazy Town Choque de Concha Astuto estava sóbrio e feliz alguns meses antes de sua overdose acidental de drogas… e parecia empenhado em permanecer no caminho.

O TMZ obteve imagens de uma das entrevistas finais de Shifty antes de sua morte repentina, e ele estava conversando sobre sobriedade com Mayra Dias Gomes .

A cantora – nome verdadeiro Seth Binzer – foi um convidado em um show beneficente do Rock to Recovery em agosto passado no Fonda Theatre em Hollywood, mas fez uma rara aparição pública.