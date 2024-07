O caos eleitoral e a paralisação tecnológica de sexta-feira estão levando o mercado a uma viagem alucinante

Nova Iorque

As ações estão subindo neste ano, mas isso pode mudar em breve, já que o caos eleitoral está levando o mercado a uma montanha-russa.

O S&P 500 subiu mais de 16% até agora neste ano e não caiu 2% em mais de 353 sessões de negociação. Essa é a sequência mais longa desde 2007 (logo antes do colapso financeiro).

Mas esta foi uma semana desestabilizadora para as ações dos EUA e a trajetória do mercado pode estar mudando.

Os investidores têm lutado para se equilibrar nos últimos dias, enquanto lidam com uma tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump, as crescentes chances de o presidente Joe Biden desistir da eleição, ataques às grandes empresas de tecnologia e fabricantes de chips de ambos os lados e uma paralisação global de computadores que afetou aeroportos, bancos, hospitais e outras empresas.

O Dow caiu mais de 430 pontos, ou 1%, na sessão de negociação matinal de sexta-feira, enquanto a paralisação tecnológica continuou a abalar os investidores. O S&P 500 e o Nasdaq Composite estavam ambos cerca de 0,6% mais baixos.

Esta é a última sessão em que as ações oscilam nesta semana, atingindo novas máximas antes de cair novamente.

O S&P 500 registrou um novo recorde na terça-feira. Na quinta-feira, o índice havia registrado seu pior declínio de dois dias desde abril — quando o Irã lançou um ataque a Israel. Na quarta-feira, o Nasdaq teve seu pior dia desde 2022.

A liquidação “ocorreu em meio a uma intensa incerteza política”, escreveu Jim Reid no Deutsche Bank, “enquanto a especulação continua a aumentar de que o presidente Biden deixará de ser o candidato democrata, talvez antes de segunda-feira, de acordo com muitos relatórios, o que tem o potencial de mudar completamente a dinâmica da eleição presidencial em novembro”.

Os investidores anseiam por estabilidade e, faltando cerca de 100 dias para a eleição, eles estão preocupados que o caos do mercado esteja se instalando.

Então o que isso significa para o seu dinheiro?

O conselho padrão para investidores é investir a longo prazo e evitar fazer qualquer negociação míope inspirada nas eleições.

“Não somos a favor de fazer mudanças significativas no portfólio com base em quem você acha que pode ganhar a eleição de novembro”, disse Scott Wren, estrategista sênior de mercado global do Wells Fargo. “A tendência da economia parece ser um sinal mais claro para um investidor do que tentar prever o eventual impacto de mercado de qualquer eleição.”

Ainda assim, alguns argumentam que estamos no meio de uma rotação de mercado maior.

Nos últimos dois anos, o mercado de ações tem sido vinculado às ações do Federal Reserve. A inflação e as taxas de juros têm sido uma luz guia para os mercados: uma leitura de inflação maior do que o esperado ou um discurso duro do presidente do Fed, Jerome Powell, frequentemente jogam as ações em queda livre. Enquanto isso, quaisquer dados que mostrem sinais de uma rachadura no mercado de trabalho têm feito as ações dispararem, já que os investidores apostam em cortes iminentes nas taxas.

Agora, os investidores estão defendendo que os banqueiros centrais finalmente cortarão as taxas de juros em setembro, após sinalizarem uma mudança em dezembro passado. E eles estão comemorando. Liz Young Thomas, chefe de estratégias de investimento da SoFi, disse que também acha que os investidores podem estar mais certos sobre a eleição do que antes, já que o presidente Donald Trump tem visto melhores pesquisas nos dias seguintes a uma tentativa de assassinato.

Uma indicação clara dessa celebração é o retorno das ações de pequena capitalização.

Empresas menores geralmente superam as de grande capitalização em ambientes de juros em declínio porque é mais barato para elas tomar dinheiro emprestado e crescer. Isso as torna mais atraentes para investidores que buscam melhores retornos.

Em apenas sete dias de negociação, o Russell 2000 (um índice de small cap) subiu mais de 10%. Antes do movimento, o S&P 500 estava superando o Russell 2000 em 16% no acumulado do ano. Essa lacuna diminuiu para apenas 6%.

“As novas informações foram uma combinação de rendimentos mais baixos do Tesouro dos EUA, dados de inflação mais frios e maior apetite ao risco na possibilidade de um resultado eleitoral mais certo nos EUA”, disse Young Thomas. Os dados de ganhos ajudam a confirmar que o movimento tem suporte fundamental do índice, mas provavelmente não foi a força motriz.”

Parte do acerto de contas entre ações de grande e pequena capitalização se deve à repentina liquidação do setor de tecnologia.

À medida que aumentam as expectativas de que o Fed começará a cortar as taxas no outono, os investidores estão começando a sair das Sete Magníficas ações de tecnologia que atingiram máximas recordes neste ano.

As ações de tecnologia sofreram uma queda adicional esta semana depois que a Bloomberg informou na terça-feira que o governo Biden está considerando planos para impor mais sanções às empresas de tecnologia chinesas e aumentar as restrições ao comércio de semicondutores entre os EUA e a China.

O ex-presidente Donald Trump, enquanto isso, disse em uma entrevista à Bloomberg que Taiwan deveria pagar por sua própria defesa. “Eles realmente levaram cerca de 100% do nosso negócio de chips”, disse Trump. As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing caíram 10% nos últimos cinco dias.

Na sexta-feira, uma grande indisponibilidade global do sistema operacional Windows da Microsoft, causada por uma atualização defeituosa da empresa de segurança cibernética CrowdStrike, agravou a queda das ações de tecnologia.

As ações da Nvidia, Microsoft, Meta Platforms, Amazon, Apple e Alphabet devem fechar a semana em baixa.

Os investidores têm se mostrado bastante resilientes neste ano e alguns figurões financeiros dizem que a eleição não mudará isso.

O CFO do JPMorgan Chase, Jeremy Barnum, disse durante uma teleconferência de resultados na semana passada que, embora o ciclo eleitoral esteja gerando grandes notícias, ele não é “financeiramente relevante no contexto dos resultados”.

O ambiente econômico atual, disse ele, “não é diferente de nenhum outro”.