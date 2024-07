O caos nas plataformas de mídia social após o tiroteio de Trump é uma bagunça que eles mesmos criaram

CNN

—



A resposta morna da indústria de mídia social nesta semana às teorias da conspiração que circulam desenfreadamente em suas plataformas sobre a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump foi parte de uma mudança proposital de seu foco em policiar ativamente o discurso online, mesmo diante de uma retórica potencialmente perigosa.

A reação não poderia ser mais diferente de 2021, após o último contato do país com a violência política. Isso não é um bom presságio para a próxima eleição – ou suas consequências.

Três anos atrás, grandes plataformas online, incluindo Meta, Twitter e YouTube, tomaram medidas rápidas para impedir que o ataque à democracia americana em 6 de janeiro se espalhasse online — suspendendo milhares de contas que promoviam mentiras eleitorais, estendendo uma pausa na propaganda política e removendo postagens que elogiavam o ataque ao Capitólio dos EUA, entre outras medidas.

Em forte contraste, no entanto, as plataformas de mídia social nos últimos dias foram invadidas por falsas alegações sobre o atentado contra a vida de Trump, variando de especulações infundadas de esquerda de que o incidente havia sido “encenado” para o benefício político do próprio Trump a teorias da conspiração de direita sugerindo falsamente que agentes do governo do “estado profundo” ou talvez o próprio presidente Joe Biden tenham orquestrado o ataque de alguma forma.

O incidente não foi encenado. O Serviço Secreto dos EUA o descreveu como uma tentativa de assassinato e o Departamento de Segurança Interna o reconheceu como uma falha de segurança. Os investigadores ainda estão procurando o motivo do atirador. E Biden condenou a violência política após o ataque, prometendo uma investigação independente sobre a falha de segurança também.

Os CEOs das Big Techs ecoaram universalmente as observações de Biden. Mas em meio à torrente de teorias da conspiração, as plataformas de mídia social têm ficado em grande parte em silêncio sobre seu próprio papel em como o evento se desenrolou online, refletindo um afastamento acentuado de sua abordagem prática anterior para conter a disseminação de falsidades que, se não forem controladas, podem arriscar alimentar mais conflitos.

Nenhuma das maiores plataformas de mídia social do país respondeu a perguntas repetidas da CNN ao longo de vários dias desta semana sobre quais ações eles tomaram em resposta à desinformação e teorias da conspiração que circulam sobre o tiroteio no comício de Trump. Meta, Google, TikTok e X não responderam. Apenas o Snapchat emitiu uma declaração dizendo que foi projetado “diferentemente das mídias sociais tradicionais”, pois não oferece um feed de notícias com curadoria “onde os usuários podem transmitir informações falsas”.

O silêncio constante das plataformas tecnológicas ressalta o quão significativamente os gigantes da indústria mudaram nos últimos três anos para adotar uma abordagem mais passiva — em sua mais recente tentativa de conciliar, em tempo real, valores concorrentes de liberdade de expressão, segurança online e neutralidade política. E o que o público vivenciou nas mídias sociais nos momentos após o ataque a Trump é um sinal do que está por vir, disse Imran Ahmed, CEO do Center for Countering Digital Hate (CCDH), um grupo de vigilância de mídias sociais que defende uma regulamentação mais rigorosa das plataformas.

“Isso deve ser uma dica”, disse Ahmed, “de que os próximos meses serão tão pouco edificantes, tão estupidamente estúpidos e tão confusos quanto os últimos dias nas redes sociais”.

Uma série estonteante de fatores se combinaram para criar o ambiente de informações mais tóxico de hoje.

O mais visível é que a compra do Twitter por Elon Musk, agora conhecido como X, transformou o que antes era o principal destino de mídia social para notícias de última hora em uma plataforma mais confusa e menos confiável.

Musk tomou várias decisões interligadas em torno da verificação de contas, pagamentos a criadores e quem permitir na plataforma que degradaram a capacidade dos usuários de confiar uns nos outros e no que veem lá, pesquisadores de desinformação dizem há muito tempo. E ele ergueu barreiras à responsabilização independente ao forçar os pesquisadores a pagar taxas astronômicas para acessar os dados da plataforma.

Usuários no X agora estão sendo recompensados ​​financeiramente por postar o conteúdo mais inflamatório e envolvente, independentemente de sua precisão ou veracidade. Embora Musk tenha elogiado o recurso de verificação de fatos baseado em multidão do X, Community Notes, como um baluarte contra a desinformação, ele tem sido amplamente criticado por ser lento e ineficaz. Na terça-feira, o CCDH publicou uma nova pesquisa descobrindo que, das 100 postagens de teoria da conspiração de melhor desempenho no X sobre o tiroteio de Trump, apenas cinco continham uma Community Note refutando uma alegação falsa. As postagens coletivamente obtiveram mais de 215 milhões de visualizações no X, de acordo com o CCDH.

Logo após Musk comprar a plataforma, ele demitiu cerca de 80% do quadro de funcionários pré-aquisição do Twitter. Os cortes profundos afetaram a equipe de confiança e segurança da empresa, responsável por proteger a plataforma e, em um movimento separado, Musk eliminou o conselho de confiança e segurança do Twitter de especialistas externos.

Mas X não estava sozinho na redução de investimentos em confiança e segurança. Em todo o setor, as empresas citaram condições macroeconômicas difíceis para justificar demissões radicais que, em alguns casos, atingiram equipes de confiança e segurança. Em 2019, o Snapchat tinha 763 funcionários trabalhando em confiança e segurança, um número que cresceu para mais de 3.000 em 2021, disse a empresa ao Congresso este ano. Mas em 2023, esse número caiu 27% para 2.226. Meta e TikTok disseram aos legisladores que cada um emprega cerca de 40.000 funcionários de segurança, mas não revelaram como esse número mudou ao longo do tempo.

As empresas de mídia social também recuaram de outras maneiras, desde o YouTube decidindo permitir novamente mentiras sobre as eleições de 2020 em sua plataforma até o Meta decidindo parar de amplificar notícias, política e questões sociais em seus feeds selecionados.

“A Meta decidiu que não pode entregar conteúdo cívico de forma lucrativa”, disse Laura Edelson, professora assistente de ciência da computação na Northeastern University e codiretora da Cybersecurity for Democracy, um grupo de pesquisa focado em desinformação digital. “Ela não pode fazer um produto de mídia social seguro que faça política e coisas cívicas, então ela simplesmente saiu desse negócio.”

Baybars Orsek, diretor administrativo da organização de verificação de fatos Logically Facts, disse que essas e outras mudanças nas plataformas de mídia social tornaram o trabalho com elas mais desafiador nos últimos anos.

“É preocupante ver que algumas plataformas escolheram se distanciar do discurso político em vez de impor políticas transparentes e escaláveis ​​para proteger a liberdade de expressão, mantendo um ambiente de informação seguro”, disse Orsek à CNN.

Não são apenas as decisões comerciais das próprias empresas que impulsionam a mudança. Desde a eleição de 2020, pesquisadores que estudam plataformas digitais têm relatado cada vez mais serem assediados e intimidados, em alguns casos por legisladores dos EUA que alegaram sem fundamento que eles fazem parte de uma campanha de pressão liderada pelo governo para silenciar o discurso de direita nas mídias sociais.

Durante anos, alguns conservadores disseram que o governo dos EUA, em reuniões regulares e e-mails com empresas de mídia social, pressionou plataformas a remover informações falsas sobre a Covid-19 e as eleições, violando os direitos da Primeira Emenda dos americanos. Essas alegações atingiram o clímax este ano na Suprema Corte, onde, em uma decisão observada de perto, uma maioria de 6-3 se recusou a dizer que os esforços do governo para persuadir plataformas a remover postagens são inconstitucionais.

A decisão significa efetivamente que o governo dos EUA pode continuar a sinalizar ameaças de desinformação para empresas de mídia social na corrida para a eleição de 2024. Mas ainda cabe às empresas decidir o que fazer com essas informações. E o tiroteio no comício de Trump agora levanta novas questões sobre sua disposição de agir sobre isso, especialmente no contexto de um esforço sustentado por críticos de mídia social de direita para desacreditar o trabalho de confiança e segurança e a pesquisa de desinformação.

A combinação de todos esses fatores criou condições propícias para um turbilhão de desinformação em torno da tentativa de assassinato de Trump.

O incidente desencadeou uma demanda intensa por informações. Os principais veículos de mídia, tomando cuidado para relatar apenas respostas confiáveis, foram inicialmente mais lentos para relatar o que estava acontecendo do que o ritmo alucinante da especulação nas mídias sociais. Isso levou ao que os pesquisadores chamam de vazio de informação: uma lacuna entre o que é conhecido e o que o público quer saber.

A decisão da Meta de não ampliar notícias e política em feeds selecionados — parte de uma redução mais ampla da indústria em termos de confiança e segurança, motivada por pressões comerciais internas e culturais externas — pode ter ajudado a evitar que algumas pessoas caíssem em armadilhas recomendadas por algoritmos, pelo menos em plataformas de propriedade da empresa.

Mas, minutos após o tiroteio, alguns usuários do Threads reclamaram que menções ao incidente não puderam ser encontradas imediatamente no site, em contraste direto com o X — onde, graças em parte às decisões anteriores de Musk — o pensamento conspiratório já fluía rápido e livre.

A retirada do Meta de promover conteúdo de notícias provavelmente contribuiu para o vazio de informações, disse Edelson, pois não conseguiu elevar suficientemente as reportagens confiáveis ​​e provavelmente levou os usuários aos braços de teóricos da conspiração em outras plataformas.

A decisão destaca as difíceis compensações de gerenciar um ecossistema de informações em rápida evolução, disse Orsek.

“A falta de moderação rigorosa de conteúdo no X levou à proliferação de desinformação, enquanto a estratégia mais conservadora do Meta resultou em informações menos imediatas [on its platforms]tanto verificados quanto não verificados”, disse Orsek.

(O Verge relatou no sábado que o Meta parecia estar exibindo reportagens de veículos de notícias sobre o tiroteio nos resultados de pesquisa do Facebook, mas que, de forma inconsistente, mostrava conteúdo relacionado à conspiração no topo de seu tópico de tendência no Threads sobre o incidente.)

Enquanto isso, acrescentou Edelson, o TikTok também surgiu como um importante disseminador de desinformação devido à maneira como seu algoritmo de recomendação exibia vídeos que acreditava que teriam repercussão entre os usuários, em vez de informações principalmente confiáveis.

Para outros usuários de mídia social, o episódio destacou como o X continua sendo a plataforma de escolha para acompanhar grandes eventos de notícias de última hora online, mesmo que a qualidade da informação seja degradada. E a calcificação quase instantânea de falsas narrativas pró-Trump e anti-Trump em torno do tiroteio mostra como os americanos estão preparados para olhar para o mesmo evento por lentes completamente diferentes, independentemente dos fatos subjacentes.

A ânsia com que pessoas da direita e, cada vez mais, da esquerda abraçaram alegações enganosas relacionadas ao tiroteio é um sinal preocupante para o discurso civil e a democracia, dizem alguns pesquisadores.

Isso inclui Alicia Wanless, diretora do Information Environment Project no Carnegie Endowment for International Peace, que tem pesquisado como as pessoas criam suas próprias realidades a partir das informações que consomem e da tecnologia que usam.

“Tenho descoberto um padrão que, depois que novas tecnologias mudam a forma como os humanos podem produzir e compartilhar informações”, disse Wanless, isso leva a choques de diferentes realidades, nos quais apoiadores de vários lados e ideologias tentam fazer cada vez mais para convencer o público de que sua narrativa é a verdade.

Historicamente, se a tensão entre as realidades não pode ser resolvida, alertou Wanless, isso geralmente leva à violência.

“Todos os meus estudos de caso levaram a conflitos”, ela disse.