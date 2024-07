O caso de cada candidato a quarterback titular do Broncos

ENGLEWOOD, Colorado — Há quatro palavras que as pessoas deveriam se acostumar a ouvir do técnico do Denver Broncos, Sean Payton, quando perguntado sobre a competição de quarterbacks de três homens do time.

“Nós manteremos você informado.”

Não importa se a questão toca na prática, no plano para jogos de pré-temporada, no progresso geral ou no cronograma para decidir sobre o titular. Essas quatro palavras serão a resposta de Payton — pelo menos até que ele nomeie o QB titular. O novato Bo Nix, o veterano Jarrett Stidham e o recém-adquirido Zach Wilson abriram o training camp esta semana tendo oportunidades iguais com o ataque titular.

Quanto tempo essa divisão uniforme vai durar — ou quando a competição vai de três QBs para dois (e de dois para um) — depende completamente de Payton. Mas o relógio já está correndo, já que Payton tem consistentemente dito que ele só quer “tomar a decisão certa” antes da abertura da temporada dos Broncos em Seattle em 8 de setembro. Conforme o acampamento começou esta semana, Payton disse que os três quarterbacks entendem como serão avaliados e como seu tempo de treino, incluindo repetições com o ataque titular, será dividido.

“Estamos na mesma página, eles não descobrem quando saem daqui”, disse Payton.[They find out] nas reuniões, definimos a semana com antecedência, falamos com eles, há um ótimo diálogo. É importante… há um fluxo e uma organização de como os caras vão conseguir representantes no acampamento logo no início e isso começa a mudar conforme nos aproximamos da pré-temporada. Eles estão muito na mesma página.”

Mas Payton deu a entender na terça-feira que ele vai acelerar a decisão se algum dos quarterbacks seguir em frente. Com isso em mente, aqui está uma olhada no que Nix, Stidham e Wilson trazem para a mesa de futebol e como eles podem ganhar o emprego.

Bo Nix

Por que ele está nisso: Payton deixou claro em sua análise pós-draft que Nix era uma prioridade quando os Broncos o selecionaram com a 12ª escolha do draft de 2024. Como o gerente geral George Paton disse após o draft, Nix “se encaixa em muitas coisas que Sean gosta em um quarterback”.

Payton tem elogiado consistentemente a experiência universitária de Nix (61 partidas combinadas em Auburn e Oregon), precisão, maturidade e propensão — na faculdade, pelo menos — para evitar sacks. Sacks permitidos foram uma das maiores reclamações de Payton sobre o ataque dos Broncos na temporada passada ao explicar por que ele colocou Russell Wilson no banco. Nix lançou 45 passes para touchdown e três interceptações na temporada passada em Oregon, e ele levou apenas cinco sacks.

Como Nix pode vencer: Payton chamou o novato de “um aprendiz rápido” quando se trata do manual de jogadas, e muitos executivos de pessoal da liga acreditam que Nix estará atrás do centro quando os Broncos jogarem contra os Seahawks na Semana 1. Tornar Nix o QB1 imediato adianta o relógio para o desenvolvimento do ataque.

Nix deve parecer e agir preparado. Ele tem que dominar as pequenas coisas — colocar o time dentro e fora do huddle suavemente, jogar com uma vantagem e andar na linha entre evitar os erros que contam contra você enquanto mostra a disposição de empurrar a bola para espaços apertados para fazer as jogadas que importam.

E embora Payton nunca tenha tido um novato titular como quarterback em sua carreira como treinador principal, que começou em 2006, muitos na liga acham que o treinador vem se posicionando desde o dia do draft para fazer de Nix seu primeiro jogador.

Jarrett Stidham

Por que ele está nisso: Ele foi a escolha de Payton, por um acordo de dois anos e US$ 10 milhões em agência livre antes da temporada de 2023, para ser o reserva de Russell Wilson. Stidham começou os dois últimos jogos da temporada passada após a saída de Wilson do banco. Os Broncos foram 1-1 naqueles jogos um tanto quanto monótonos — marcando 16 e 14 pontos, respectivamente — enquanto Stidham lançou dois passes para touchdown com uma interceptação.

Stidham foi treinado duro em sua carreira, passando suas três primeiras temporadas (2019-21) com os Patriots sob Bill Belichick e jogando sob Payton no ano passado, então ele sabe como isso funciona. Ele também tem um ano de vantagem no ataque de Payton.

Jarrett Stidham está em seu segundo ano no sistema do técnico do Broncos, Sean Payton. Isso lhe dará uma vantagem na competição de quarterback? David Zalubowski/AP

Como Stidham pode vencer: Será intrigante ver o quão fundo na pré-temporada Payton vai antes de tomar uma decisão, assim como quanta oportunidade ele dá a Stidham e Wilson para marcar o que muitos de fora acreditam que teria que ser um nocaute para manter Nix longe do trabalho. Mas Stidham, que foi o primeiro a jogar com os titulares no treino de abertura de quarta-feira, tem mais experiência dos QBs em termos de temporadas jogadas. Ele pode ganhar o trabalho com compostura e confiabilidade, mas deve fazer touchdowns na pré-temporada ao jogar com os titulares.

Em 2016, Trevor Siemian usou essa fórmula para vencer uma competição de três vias contra um novato de primeira rodada (Paxton Lynch) e um antigo titular veterano que os Broncos adquiriram na offseason (Mark Sanchez). Siemian também é o último titular primário dos Broncos a terminar uma temporada com um recorde de vitórias, indo de 8-6 em 2016.

Zach Wilson

Por que ele está nisso: Os Broncos acreditaram o suficiente no potencial de Wilson para passar semanas antes do draft montando a troca para adquiri-lo do New York Jets. Ele tem o maior número de partidas na NFL dos três jogadores (33 em três temporadas), embora tenham sido principalmente frustrantes e difíceis. Seu QBR de 33,6 o coloca em 35º lugar entre 36 quarterbacks qualificados desde 2021.

Quarterbacks jovens como Wilson, que lutam depois de serem lançados na escalação inicial, muitas vezes enfrentam uma reconstrução de confiança e precisam melhorar sua mecânica. Mas Wilson mostrou a maior força de braço dos três em treinos, o que pode ser sua maior vantagem se ele puder usá-la com sabedoria.

Como Wilson pode vencer: A escolha nº 2 no draft de 2021 pode prevalecer ao melhorar sua tomada de decisão e seu nível de conforto com alguns dos lançamentos de toque no ataque. Wilson mostrou a vantagem do campo mais do que os outros dois no trabalho de offseason, mas também lançou algumas bolas imprudentes no tráfego que levantaram uma ou duas sobrancelhas.

Jogadores defensivos frequentemente gritam “check-down” de volta para o quarterback quando acham que ele se contentou com uma opção “muito segura”. A vantagem de Wilson nos treinos de offseason era sua disposição de fazer mais lançamentos de risco-recompensa no campo do que Nix e Stidham.

O trabalho que precisa ser feito em sua mecânica e jogo de pés o torna um pouco improvável, mas o potencial de Wilson para grandes jogadas pode permitir que ele ganhe o emprego.