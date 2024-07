O chefe do Man United, Erik ten Hag, apoia Jadon Sancho para ‘clicar’ após ‘erro’

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, apoiou Jadon Sancho para “dar certo” após seu retorno ao clube, após uma desavença pública entre os dois na temporada passada.

Sancho fez sua primeira aparição pelo Man United desde agosto passado em um amistoso de pré-temporada contra o Rangers no sábado.

Ele passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao antigo clube Borussia Dortmund, chegando à final da Liga dos Campeões da UEFA, depois de criticar publicamente Ten Hag em uma postagem nas redes sociais.

Mas depois de uma reunião com Ten Hag no início deste mês, Sancho voltou a treinar com o time principal.

“Nós conversamos bem”, disse o outlet holandês AD Sportwereld antes da vitória amistosa de sábado por 2 a 0. “Todos podem cometer um erro. Se o jogador refletir bem sobre isso, você traça um limite e segue em frente.

“Este clube precisa de bons jogadores, e uma coisa é certa: Jadon Sancho é um jogador muito bom. Espero que ainda nos demos bem e que ele contribua para o nosso sucesso.”

Jadon Sancho jogou sua primeira partida pelo Man United em quase um ano contra o Rangers em Murrayfield no sábado. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Apesar da intensa especulação sobre seu futuro, Ten Hag assinou um novo contrato para permanecer como técnico do Man United neste verão. O ex-técnico do Ajax assumiu o comando do Old Trafford em 2022 do chefe interino Ralf Ragnick, que havia dito que o clube precisava de uma cirurgia de “coração aberto” para retornar às suas antigas glórias.

“Rangnick estava absolutamente certo”, Ten Hag acrescentou ao AD Sportwereld. “Temos trabalhado muito duro nisso por dois anos, mas ele disse exatamente certo: é uma operação completa e muito complexa. E eu sabia quando comecei que seria um trabalho difícil.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

A estrutura em vigor em torno da Ten Hag mudou drasticamente nos últimos meses após a chegada de Sir Jim Ratcliffe como proprietário minoritário. A Ten Hag descreveu os primeiros sinais de trabalhar ao lado do novo diretor esportivo Dan Ashworth, do diretor técnico Jason Wilcox e do diretor de recrutamento Christopher Vivell como “muito bons”.

Neste verão, o United já contratou o jovem zagueiro francês Leny Yoro por uma taxa inicial de € 62 milhões (US$ 67,6 milhões), assim como o atacante holandês Joshua Zirkzee por mais de € 40 milhões (US$ 43 milhões) do Bologna.

O clube também continua interessado nos zagueiros Matthijs de Ligt, do Bayern de Munique, e Jarrad Branthwaite, do Everton, disseram fontes à ESPN.

“Não vou comentar especificamente se atraímos ou não esses dois nomes”, disse Ten Hag na entrevista. “Resta saber se De Ligt virá. Conheço bem Matthijs e não vou negar isso.

“Eu queria contratá-lo há dois anos, mas naquela época ele já estava muito longe de se juntar ao Bayern de Munique, mas, acredite ou não, o nome dele não veio de mim no processo.”