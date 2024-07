O comissário Greg Sankey diz que a SEC não está recrutando outras escolas

DALLAS — O comissário da SEC, Greg Sankey, reiterou na segunda-feira que a liga está focada em seus 16 membros e que ele não está recrutando mais ninguém, em seus comentários na abertura dos dias de mídia da SEC.

Nos primeiros dias de cobertura da mídia com Texas e Oklahoma como membros da SEC, Sankey foi questionado diversas vezes sobre o futuro da liga e o quanto ele presta atenção aos atuais processos judiciais entre Florida State, Clemson e a ACC.

Juízes na Flórida, Carolina do Sul e Carolina do Norte estão atualmente ouvindo argumentos nesses casos. A Florida State e a Clemson processaram contestando a concessão de direitos; a ACC processou essas escolas para defender a conferência.

Houve muita especulação de que a SEC poderia ser um ponto de desembarque para a Florida State e a Clemson se ambas as escolas deixassem a ACC.

Sankey disse que está ciente do que está acontecendo no ACC, mas “estamos focados em nossos 16”.

“Não sou um recrutador. Meu trabalho é garantir que atinjamos o padrão de excelência que temos para nós mesmos diariamente”, disse Sankey. “Isso atrai interesse. Foi feito com as duas universidades que adicionamos este ano. Não são os únicos telefonemas que já recebi, mas não estou envolvido em recrutamento.

“Nossos presidentes deixaram claro que não vou nos envolver em litígios sobre expansão. Então, presto atenção, mas não estou envolvido nessas conversas. As implicações mais amplas, obviamente, se as coisas mudarem, então há um novo nível de incerteza. Isso já cria especulações que eu acho contraproducentes, mas não gasto uma quantidade enorme do meu tempo pensando sobre isso. Certamente não gasto tempo envolvido nessa atividade de recrutamento porque estamos focados em nossos 16.”

Em sua declaração de abertura para dar início aos dias de mídia da SEC, Sankey observou que “Dezesseis é o nosso hoje e 16 é o nosso amanhã”.

Questionado mais tarde em sua coletiva de imprensa se amanhã significa permanecer em 16 por um longo prazo, Sankey disse: “Nosso foco está em nossos 16 membros. Tenho a responsabilidade de prestar atenção e certamente não vou alimentar especulações sobre o que acontecerá a seguir. Certamente podemos permanecer em 16 por um longo, longo tempo e ser incrivelmente bem-sucedidos.”

A SEC votou para adicionar Texas e Oklahoma em 2021, desencadeando outra onda de realinhamento em resposta. A Big Ten adicionou USC e UCLA, e então Washington e Oregon conforme a Pac-12 se dividia. A Big 12 agora inclui antigos membros da Pac-12 Arizona, Arizona State e Colorado e Utah, e a ACC adicionou Stanford, Cal e SMU. As novas configurações de todas as quatro conferências começam com o início da temporada de 2024.

Sankey observou em seus comentários que a expansão da SEC, diferentemente das outras, reduziu sua pegada de viagens.

“Sabemos quem somos”, disse Sankey. “Somos a única conferência neste nível em que o nome ainda significa algo, a parte sudeste dos Estados Unidos, onde, quando expandimos, na verdade restauramos rivalidades históricas, adicionando apenas 100 milhas à viagem mais longa de campus a campus que nossos atletas-estudantes experimentarão.”

Questionado se haveria alguma viabilidade para expandir para fora do Sudeste, Sankey disse: “Estamos focados em nossos 16, ponto final. Você viu como tomamos decisões ao longo da última década e mais para estados contíguos se juntarem. Acho que isso é incrivelmente sábio e fornece força notável.

“Não vou adivinhar o que acontece depois.”