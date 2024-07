O confronto final de Jake Paul x Mike Perry irrompe em caos, a segurança é forçada a intervir

As coisas entre Jake Paul e Mike Perry esquentaram no confronto final.

Neste sábado, Paul e Perry se enfrentam em uma luta de boxe de 10 rounds na Amalie Arena em Tampa, FL. Antes da luta, os dois compartilharam um último confronto na pesagem cerimonial na sexta-feira — e com as tensões aumentando durante toda a semana de luta, as coisas finalmente transbordaram.

Enquanto Paul e Perry se enfrentavam, eles trocaram palavras, com Paul dizendo que nocautearia Perry no primeiro round e Perry respondendo que estava “pronto para uma luta”. Enquanto a postura e a guerra de palavras continuavam, as coisas finalmente chegaram ao auge quando Perry iniciou o contato e Paul empurrou Perry vários metros para trás em resposta, fazendo com que a segurança interviesse.

Depois da cena, Perry teve mais palavras duras para Paul.

“Eles estão trabalhando duro para protegê-lo, mas amanhã à noite no ringue, quando formos só eu e ele, sem proteção”, disse Perry. “Ele vai cair.

“Você viu o quanto aqueles caras grandes tiveram que trabalhar duro para me trazer de volta? Eu estava empurrando a merda toda, movendo todas as bundas deles. Isso é como 1.000 libras de pressão. Isso é chamado de pressão ‘Platinum’. Vou colocá-la nele amanhã à noite. Vou bater na sua bunda, Jake!”

Da mesma forma, Paul também estava cheio de confiança após a altercação, reiterando que acredita que Perry será uma luta fácil.

“Ele é leve. Ele voava uns 1,80 m”, disse Paul. “Dana White disse que vai dar a ele um contrato com o UFC se ele me nocautear. Adivinha, Dana? Você pode rasgar a porra do contrato porque eu vou f*der o Mike Perry. Qualquer um que você mandar para mim, qualquer um dos seus lutadores de MMA vai se f*der. Eles estão tentando me assassinar. Eles não me querem neste esporte. Eles odeiam que eu comande este esporte.”