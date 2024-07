O craque novato dos Pirates, Paul Skenes, é nomeado titular do All-Star da Liga Nacional

A sensação novata Paul Skenes, do Pittsburgh Pirates, será titular da Liga Nacional no All-Star Game de terça-feira em Arlington, Texas.

O destro, de 22 anos, foi a escolha número 1 no draft de 2023 e começou apenas 11 jogos nas ligas principais.

O técnico do All-Star da Liga Nacional, Torey Lovullo, do Arizona Diamondbacks, informou Skenes e o público sobre sua decisão na sexta-feira de manhã, ligando para a entrevista de Skenes no “Dan Patrick Show”.

“Paul, antes de tudo, como você está? Eu só queria parabenizá-lo. Eu o escolhi para ser o titular da Liga Nacional no All-Star Game de 2024”, disse Lovullo. “Estou muito, muito animado por você. Uma honra inacreditável. Tão merecido. Estamos super animados para fazer este anúncio.

“Você representa tantas coisas boas que esse jogo almeja. É uma história tão boa. A maneira como você entrou em cena, a maneira como você fez isso com tanta humildade, é notável. Ficarei honrado em ser seu empresário. Ficarei honrado em ver você lançar seu primeiro arremesso.”

Patrick perguntou a Lovullo: “Paul está em contagem de arremessos?”

Lovullo respondeu com risadas.

“Vamos ver o que está acontecendo lá. Temos 11 caras para chegar lá. Paul vai lançar um grande zero no primeiro inning para nós e nós vamos partir daí”, disse Lovullo.

Skenes melhorou para 6-0 com uma ERA de 1,90 quando lançou sete entradas sem rebatidas com 11 strikeouts em uma vitória de 1 a 0 na quinta-feira em Milwaukee.

Skenes, de 1,98 m, fez sua estreia na MLB em 11 de maio e eliminou 89 rebatedores com 13 walks em 66⅓ innings nesta temporada. Ele tem o maior número de punchouts com uma ERA abaixo de 2,00 em 11 partidas desde que a ERA se tornou uma estatística oficial em 1913, de acordo com a ESPN Stats & Information.

Ele se torna apenas o quinto arremessador novato a começar o All-Star Game — o primeiro em quase 30 anos. Ele se junta a Hideo Nomo (1995), Fernando Valenzuela (1981), Mark Fidrych (1976) e Dave Stenhouse (1962).

Skenes também é o primeiro arremessador dos Pirates a começar o Midsummer Classic desde Jerry Reuss em 1975.

Informações da Field Level Media foram usadas neste relatório.