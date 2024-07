O criador de ‘Euphoria’, Sam Levinson, culpou Zendaya pelos atrasos, mas tudo bem agora

Zendaya e diretor de “Euforia” Sam Levinson estão se preparando para finalmente filmar a tão adiada terceira temporada do programa – mas há um tempo atrás, ele a estava culpando por atrasar a produção.

Sam, que também é o escritor e criador principal, discordou do fato de Zendaya se concentrar mais em sua carreira cinematográfica do que na série de sucesso da HBO, pelo menos de acordo com uma fonte próxima a Sam, que disse TSenhor … “Era tudo sobre ela.”