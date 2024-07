O desafio político de Biden muda num instante

Washington

CNN

—



O presidente Joe Biden estava se preparando para uma semana de ataques políticos.

Esperava-se que mais legisladores democratas pedissem publicamente que ele desistisse da disputa de 2024, uma agenda de campanha exaustiva colocaria sua resistência em evidência e uma entrevista de TV de alto risco certamente mais uma vez destacaria questões sobre sua idade, saúde e aptidão para cumprir um segundo mandato.

Quando tiros foram ouvidos em um comício político de Donald Trump em Butler, Pensilvânia, na noite de sábado, muita coisa pareceu mudar.

Pelo menos por um breve momento, a política parou em grande parte. Enquanto chamadas bipartidárias condenando o terrível ataque a Trump chegavam de todos os cantos do país, a campanha de Biden imediatamente pausou anúncios de TV e comunicações políticas, e a Casa Branca também adiaria a viagem do presidente para segunda-feira ao Texas, onde ele havia planejado participar de uma arrecadação de fundos. Ele também se dirigiu à nação do Salão Oval, pedindo uma redução da temperatura política.

Outra coisa parou em grande parte: os apelos de dentro do próprio partido de Biden para que ele abandonasse sua campanha para um segundo mandato. Até aquele momento, esses apelos estavam crescendo a cada dia desde seu desempenho desastroso no debate contra Trump no mês passado.

Mesmo enquanto a campanha de Biden está trabalhando para navegar delicadamente em um momento de trauma e choque nacional, alguns aliados do presidente estão secretamente esperançosos de que a tentativa de assassinato de Trump pode acabar reprimindo a dissidência democrata, já que o partido reconhece a importância de se posicionar como uma frente unida. Biden retorna à campanha eleitoral esta semana quando visita Nevada, um estado decisivo. A viagem marcará seu primeiro teste público de campanha contra seu antecessor diante do cenário de um país cambaleando com as imagens chocantes de sábado. Antes de partir para Las Vegas, Biden se sentará com Lester Holt, da NBC, na Casa Branca — uma entrevista que agora tem um significado diferente após o comício fatal de Trump.

“Acho que deveria”, disse um aliado próximo de Biden à CNN quando perguntado se isso pode acabar sendo resultado do ataque de sábado. Mas, eles acrescentaram, “é muito cedo para dizer. O tom dos próximos dias, especialmente com a convenção do RNC, terá um grande impacto.”

Agentes democratas viram os dias após a coletiva de imprensa de Biden na cúpula da OTAN no final da semana passada como um ponto de inflexão crítico para sua campanha em meio a uma lenta onda de pedidos para que o presidente renunciasse.

Embora os aliados tenham reconhecido que a entrevista coletiva solo do presidente foi muito mais forte do que seu desempenho no debate, as preocupações permaneceram — inclusive entre os doadores que continuaram a reter grandes doações.

“Tudo se resume a este fim de semana”, disse à CNN um estrategista ciente da indecisão dos legisladores democratas sobre abandonar o esforço de Biden antes do fim de semana.

Após a tentativa de assassinato de Trump, essas discussões foram pausadas — mas não pararam completamente, disseram essas fontes, enquanto o establishment político avaliava as repercussões e a necessidade de o presidente assumir um papel de liderança. Biden passou as primeiras 24 horas após o comício de Trump tentando tranquilizar a nação em três discursos separados — incluindo o raro discurso no horário nobre no Salão Oval — e prometendo entre os briefings dos chefes de várias agências de aplicação da lei que sua administração responderia pela enorme violação de segurança de sábado.

Antes do comício de Trump na Pensilvânia começar, Biden passou a tarde de sábado em uma ligação tensa com um grupo moderado de democratas da Câmara conhecido como New Democrat Coalition. Uma das perguntas mais difíceis veio do deputado democrata Jason Crow, que perguntou a Biden se as preocupações sobre sua acuidade mental afetariam a segurança nacional, disseram duas fontes à CNN. Biden estava animado, segundo fontes, ao defender seu histórico e apontar o trabalho que fez para fortalecer a OTAN.

Os legisladores também buscaram garantias de Biden durante a ligação, mas algumas vezes elas não obtiveram resposta, e fontes descreveram as respostas do presidente como defensivas.

“Ele não tem uma resposta para a pergunta sobre o que fará para mudar o ritmo da campanha”, disse o deputado democrata Adam Smith à CNN após a ligação no sábado, acrescentando que o presidente se concentrou amplamente em suas realizações no cargo.

“A mensagem que temos recebido dele e de sua equipe: calem a boca, entrem na fila, está tudo bem”, disse Smith, que pediu que Biden se afastasse. “Isso não é bom.”

Enquanto essa campanha de divulgação acontecia, alguns dos aliados mais próximos do presidente pressionavam pela unidade.

“Todos os cantos do partido precisam trabalhar em conjunto se quisermos ter sucesso”, disse o deputado Jim Clyburn a Al Sharpton no “Politics Nation” da MSNBC no sábado, antes do tiroteio no comício de Trump. “Então, o que eu quero ver acontecer é que nos concentremos no futuro por um tempo, especialmente enquanto o outro lado estiver em sua convenção.”

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, também viajou para Rehoboth Beach, Delaware, para se encontrar com Biden no fim de semana – uma indicação da angústia partidária em andamento. Schumer descreveu a reunião como “boa” em uma declaração, mas uma pessoa familiarizada com a conversa disse que foi tão franca e sincera quanto a que Biden teve com o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, duas noites antes.

Nem Schumer nem Jeffries, que expressaram preocupação com danos à chapa democrata, anunciaram implicitamente após suas respectivas reuniões que apoiavam totalmente a decisão de Biden de permanecer na disputa.

Os assessores de Biden também estavam se preparando para os shows de domingo como um provável local para potenciais deserções de alto perfil. Mas essas discussões esperadas foram rapidamente eclipsadas pela resposta à tentativa de assassinato do antecessor e oponente político de Biden.

Com a campanha de Biden em modo de sobrevivência total, os assessores esperavam que o discurso do presidente em Detroit na sexta-feira ajudasse a acalmar algumas das preocupações que os democratas tinham sobre sua candidatura, incluindo sua capacidade de efetivamente defender seu rival republicano.

Diante de uma multidão solidária em Michigan, que o incentivava a não abandonar a disputa, Biden fez uma de suas críticas mais contundentes a Trump no ciclo eleitoral e descreveu em detalhes pela primeira vez o que os primeiros 100 dias de um segundo mandato de Biden envolveriam.

“Achamos que nossos eleitores vão se importar com as questões e é isso que vai importar quando forem às urnas”, disse um assessor de campanha após o discurso. “Fora do Beltway, parece diferente, parece diferente e as coisas que motivam as pessoas são diferentes.”

Os republicanos estão avançando com sua convenção nacional em Milwaukee, Wisconsin, esta semana, reunindo-se em torno de Trump, enquanto imagens do ex-presidente desafiador levantando o punho no ar — com o lado direito da cabeça ensanguentado — se tornaram algumas das mais icônicas da história americana moderna.