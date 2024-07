O destacamento do serviço secreto RNC de Trump parecia reforçado, desprovido de agentes femininas

Donald Trump compareceu à Convenção Nacional Republicana esta semana com um exército de agentes do Serviço Secreto… nenhum dos quais era mulher, o que está gerando uma conversa interessante.

Dê uma olhada neste vídeo que foi postado pela campanha de Trump… ele mostra DT chegando ao RNC com uma multidão de agentes do Serviço Secreto ao seu redor, flanqueando-o por todos os lados e movendo-se em uníssono com ele enquanto ele subia as escadas até seu assento elevado.

O que as pessoas estão percebendo agora sobre a composição de seu destacamento do Serviço Secreto, no entanto, toca em algo que muitos têm comentado desde este fim de semana… ou seja, o fato de alguns sentirem que a proeminente agente feminina com Trump no sábado estava esquiando. .