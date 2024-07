O domínio da Alemanha deve fazer com que os oponentes temam a seleção dos EUA novamente

Havia um ar de inevitabilidade na seleção feminina dos EUA no auge de sua mais recente sequência de sucessos, um ar que evaporou nos últimos anos, enquanto a equipe lutava para acompanhar as potências mundiais emergentes.

Ele retornou com força total no domingo.

A seleção feminina dos EUA derrotou a Alemanha por 4 a 1 no domingo para garantir uma vaga nas oitavas de final das Olimpíadas de 2024. Foi a vitória mais enfática e importante da seleção feminina dos EUA desde que a treinadora Emma Hayes foi contratada em novembro, e serviu como um aviso para o resto do campo olímpico — e, talvez, autoconfirmação para um time que sofreu baixas históricas ao longo do ano passado — de que os EUA estão de volta como um verdadeiro concorrente.

A atacante Sophia Smith marcou duas vezes, e Mallory Swanson marcou seu terceiro gol do torneio quando as americanas pularam na Alemanha e marcaram três gols no primeiro tempo pela segunda partida consecutiva. Lynn Williams saiu do banco nos minutos finais e marcou um quarto gol em minutos.

O segundo gol de Smith, o punhal pouco antes do intervalo, foi emblemático do tipo de sorte para um time que viu tudo quicar em sua direção: o chute desviou feio e a bola atingiu a trave para criar um backspin tão insondável que ela se guiou pela linha do gol. Foi a definição de tudo quicando na direção certa para um time, e mesmo que “sorte” possa ser um termo mais cínico para o momento, as circunstâncias favoráveis ​​foram inteiramente criadas pela própria seleção feminina dos EUA.

Smith, Swanson e Trinity Rodman foram sensacionais em combinação novamente como os três titulares da frente da USWNT, particularmente em combinação com a No. 10 Rose Lavelle, que combinou com Rodman em uma combinação de passes precisa para desencadear o primeiro gol. Todos os três atacantes estavam envolvidos na abertura: Rodman acertou o cruzamento, Swanson fez a corrida crucial perto do poste para tirar os defensores alemães da forma, e Smith finalizou no poste de trás.

“O primeiro foi logo depois do campo de treinamento”, Smith disse à NBC Olympics depois. “Isso é algo em que temos trabalhado muito. … O segundo, um pouco de sorte, um pouco de coisas indo do meu jeito, mas senti que manifestamos essa sorte.”

Apesar de sofrer um gol no primeiro tempo em um esforço de longa distância de Giulia Gwinn — a melhor jogadora da Alemanha no dia — a seleção feminina dos EUA deixou a Alemanha perseguindo sombras no segundo tempo, enquanto os EUA controlavam o ritmo da partida. A Alemanha terminou a partida com apenas 0,80 gols esperados, segundo a TruMedia. O segundo tempo pareceu mais um exercício de treinamento de posse de bola para as americanas durante grandes trechos.

Houve uma arrogância no jogo deles enquanto mantinham a posse de bola no segundo tempo, algo que não era visto nos últimos anos — certamente não durante o colapso da Copa do Mundo de 2023, mas também não na preparação para ela.

A seleção feminina dos EUA pareceu mais dominante na vitória por 4 a 1 sobre a Alemanha no domingo do que em anos anteriores. Daniela Porcelli/ISI Photos/Getty Images

A vitória sobre a Alemanha foi a primeira dos EUA sobre um adversário do top cinco do mundo desde a última vez que as duas equipes se encontraram em um amistoso em novembro de 2022. Os EUA conseguiram uma vitória por 2 a 1 naquele dia em um resultado cheio de alívio mais do que qualquer coisa; a Alemanha havia vencido o mesmo confronto alguns dias antes, e os americanos estavam tentando evitar perder quatro partidas seguidas pela primeira vez após derrotas anteriores para a Inglaterra e a Espanha no outono de 2022.

Essa sequência de resultados prenunciou os problemas da Copa do Mundo de 2023. A vitória de domingo — na verdade, sem a meio-campista Lena Oberdorf, depois que ela rompeu o ligamento cruzado anterior no início deste mês — foi um retorno retumbante aos dias antes de tantas perguntas cercarem a seleção dos EUA.

Os americanos não venceram uma partida com tanto conforto contra um adversário tão forte em um grande torneio desde a Copa do Mundo de 2019. Sua medalha de bronze de 2021 foi marcada pela sobrevivência, com apenas duas vitórias em seis jogos naquela Olimpíada.

Defensivamente, a zagueira Naomi Girma continuou sua espetacular sequência de forma limpando tudo o que a Alemanha jogou contra ela. Ela foi sensacional ao bloquear Barbra Banda, da Zâmbia, na vitória de quinta-feira por 3 a 0, um feito que parece ainda mais impressionante em retrospecto, dado o hat trick de Banda na derrota por 6 a 5 para a Austrália no domingo anterior.

Grupo B GP C E eu GD PTS 1 – Estados Unidos (Q) 2 2 0 0 +6 6 2 – Alemanha 2 1 0 1 0 3 3 – Austrália 2 1 0 1 -2 3 4 – Zâmbia 2 0 0 2 -4 0 1, 2: Qualifica-se para QF; 3: Possível qualificação

Emily Sonnett entrou em serviço de emergência ao lado de Girma por mais de 45 minutos no domingo, depois que Tierna Davidson deixou a partida com uma lesão na perna, e a defesa dos EUA não perdeu o ritmo. Emily Fox jogou seu jogo mais consistente com uma camisa dos EUA na memória recente, enquanto lidava com as pontas alemãs Jule Brand e Klara Bühl trocando de lado para servir cruzamentos do flanco.

Ofensivamente, a USWNT está atingindo o pico exatamente na hora certa. Swanson, Smith e Rodman encontraram sua forma, e cada uma delas já encontrou a rede nesta Olimpíada, removendo um peso de pressão antes dos jogos da fase eliminatória que agora estão garantidos.

A próxima é a final do grupo contra a Austrália, uma revanche do jogo da medalha de bronze de 2021 que os EUA venceram. A defesa calamitosa da Austrália — oito gols sofridos em dois jogos — torna as Matildas maduras para serem escolhidas por um ataque americano que está a todo vapor.

O progresso não será linear. Não seria sensato supor que a USWNT passou de uma concorrente geral para a favorita à medalha de ouro com um resultado.

No entanto, parece um time a ser temido novamente. Hayes falou recentemente sobre como os oponentes não estão mais com medo dos EUA, dados os resultados recentes.

Uma vitória dominante de 4 a 1 sobre uma seleção alemã classificada em quarto lugar no mundo é o tipo de resultado que reacenderá algum medo. Também pode servir como o verdadeiro amanhecer de uma nova era para a seleção feminina dos EUA sob Hayes.