O Equador pode impedir a Argentina de chegar à final da Copa América?

O Equador enfrenta grandes decisões sobre sua escalação antes do confronto das quartas de final da Copa América de 2024 contra a Argentina. (Foto de Ethan Miller/Getty Images)

Dois gols no final ajudaram a Argentina a vencer o Equador por 3 a 0 nas quartas de final da última Copa América, mas o placar não refletiu a partida.

Fisicamente forte, rápido e com muito talento, o Equador deu à Argentina 90 minutos desconfortáveis, como o técnico vitorioso foi rápido em reconhecer. Após a partida, o técnico argentino Lionel Scaloni prestou homenagem à promessa da nova geração equatoriana.

Três anos depois, Scaloni estará cauteloso em encontrá-los mais uma vez nas quartas de final. A Argentina está de longe na metade mais fácil do sorteio. O time que mais ameaça seu caminho para a final é o time que eles enfrentam na quinta-feira em Houston — desde que o Equador possa melhorar seu jogo.

Copa América 2024: Características e reação Mantenha-se atualizado com todos os resultados, cobertura de notícias e histórias sobre os maiores nomes e times dos Estados Unidos conforme o torneio avança. Copa América 2024

É melhor esquecer a fase de grupos equatoriana nesta Copa. Derrotados por 2 a 1 pela Venezuela, eles jogaram um segundo tempo desorganizado e fizeram um trabalho duro para vencer a Jamaica por 3 a 1, mas o gol que marcaram no minuto 90 provou ser vital. Deu a eles uma vantagem de diferença de gols sobre o México. Um empate teria sido o suficiente para garantir sua vaga nas quartas de final. E, sombrio e sem alegria, o Equador se dedicou à tarefa de manter o jogo sem gols.

A estratégia flertou com o desastre quando os mexicanos ganharam um pênalti no último minuto dos acréscimos, mas o VAR deu uma olhada e corretamente anulou a decisão. O Equador sobreviveu para lutar mais um dia e agora tem uma chance contra os atuais campeões mundiais.

Por que a fase de grupos foi tão decepcionante?

Eles tiveram que se livrar de um buraco depois que o capitão e maior artilheiro de todos os tempos, Enner Valencia, recebeu um cartão vermelho direto no início do jogo contra a Venezuela. Jogar com dez homens por mais de 70 minutos no calor da tarde em Santa Clara provou ser demais, e a campanha começou com um começo perdedor. Essas coisas podem acontecer em torneios. Mas há problemas mais profundos.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Uma é a atmosfera na qual o time está jogando. Após a Copa do Mundo, o Equador nomeou Felix Sanchez como seu novo técnico. Havia alguma lógica na escolha. Espanhol, Sanchez tem experiência nas categorias de base do Barcelona e depois passou um tempo na academia Aspire do Catar — onde a metodologia é muito semelhante à usada no Independiente del Valle, o pequeno clube extraordinário dos arredores de Quito que está produzindo tantos jogadores para a seleção nacional do Equador.

Seu tempo no comando do Catar não foi um fracasso — ele ganhou o campeonato asiático. Mas a Copa do Mundo não foi um sucesso. A campanha do anfitrião começou com uma derrota para o Equador. E então por que, pensaram muitos do público equatoriano, estamos nomeando um perdedor para assumir o comando do nosso time?

O Equador pode ser um ambiente muito exigente. E embora o início do time nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 tenha sido sólido — 3 vitórias, 2 empates e uma derrota — a qualidade do jogo não foi considerada boa o suficiente. Muitos querem Sanchez fora. Alguns estavam abertamente esperando o fracasso na Copa, forçando a FA equatoriana a fazer uma mudança. Essa pressão não foi embora.

Essas seis rodadas de eliminatórias da Copa do Mundo renderam apenas cinco gols. Aqui, Sanchez pode oferecer uma desculpa. Ele tem à disposição vários jogadores bons e promissores, a maioria deles produtos do Independiente del Valle. O grupo de jovens zagueiros é impressionante — William Pacho teve uma excelente Copa até agora. Mas há uma escassez de recursos na frente.

O Equador depende de Valencia para fazer gols. O ex-atacante da Premier League sempre teve altos e baixos, e também foi superestimado em 2022-23, tendo uma ótima temporada na liga turca, ambos os lados de uma boa Copa do Mundo, e então indo direto para o calendário sobrecarregado do futebol brasileiro. Aos 34 anos, não é de se surpreender que isso tenha cobrado seu preço.

E os outros centroavantes são corredores dispostos, mas alguns muito aquém da qualidade superior. Para este torneio, há o golpe adicional da ausência por lesão de Pervis Estupiñán, do Brighton, um jogador-chave com suas corridas poderosas de lateral e seu pé esquerdo escaldante.

jogar 1:06 Por que a Argentina ainda é favorita mesmo sem Messi Ale Moreno e Herc Gomez discutem o estilo de jogo da Argentina sem Lionel Messi e por que eles ainda são favoritos para vencer a Copa América.

Sanchez dificilmente se ajudou nesta competição. Suas seleções de equipe certamente foram abertas a questionamentos. A tarefa de um treinador é construir uma estrutura coletiva que tire o melhor proveito dos talentos individuais da equipe, e isso ele até agora não conseguiu fazer. O homem-chave, o motor da equipe, é Moisés Caicedo, do Chelsea. Ele tentou poderosamente fazer a equipe funcionar, mas tem muito terreno a cobrir.

Caicedo tem atuado como parte de uma dupla de meio-campistas centrais, quando três são necessários para tirar o melhor dele. Com proteção extra atrás dele, Caicedo pode usar seu poder pulmonar correndo para frente, criando problemas para a defesa adversária e conectando o lado.

A formação de base que Sanchez usou é 4-2-3-1, permitindo-lhe uma linha atrás do atacante de um ponta na direita, mais seus dois jovens armadores, Jeremy Sarmiento na esquerda e o jovem prodígio de 17 anos Kendry Páez no meio. Isso não funcionou, embora ambos tenham tido momentos. Sarmiento, no entanto, não foi rápido o suficiente para combinar com seus companheiros de equipe, e Paez foi espremido em uma zona do campo onde a marcação é mais apertada. Como consequência, todo o Equador está somando menos do que a soma de suas partes.

Parece que há uma solução, no entanto. No intervalo da partida contra o México, a Venezuela trocou um 4-2-3-1 ineficiente para adicionar um homem extra no meio-campo central. Eles começaram a assumir o controle e venceram o jogo. Foi estranho que o Equador não tenha seguido o exemplo.

Em vez disso, Sanchez deixou cair um ponta contra os mexicanos, colocou um atacante extra e empurrou Sarmiento e Paez para os flancos — onde eles estavam muito distantes para combinar, e com tudo esticado, Caicedo não conseguiu juntar as partes. Mas o Equador — e Sanchez — ainda estão vivos na competição para ter outra chance de encontrar a mistura certa. O passo lógico seria jogar com três no centro do meio-campo — competindo com a Argentina onde eles são mais fortes — escalar um ponta rápido e deixar um de Paez e Sarmiento no banco.

Outra maneira de encher o meio-campo seria com três zagueiros — uma formação que Sanchez gosta e que ele usou há menos de um mês em um amistoso de aquecimento contra a Argentina em Chicago. O problema ali era a ausência de atacantes. Paez e Sarmiento formavam a linha de frente. Sem presença física ao lado deles, eles não conseguiam segurar a bola e o Equador não conseguia sair do seu próprio campo. Nessa ocasião, a vitória da Argentina foi muito mais convincente do que o magro placar de 1 a 0.

Mas depois de uma hora Valencia saiu do banco e o time mudou para um 4-3-2-1. De repente, era um jogo diferente. O Equador podia avançar pelo campo e as corridas de Valencia preocupavam a defesa argentina.

Se o Equador conseguir reproduzir algo assim, então há uma pequena chance de uma surpresa, e existe o risco de a Argentina não conseguir defender seu título da Copa América.