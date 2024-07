O escritor de ‘Simpsons’ surpreendeu a previsão de Cypress Hill se tornando realidade

As lendas do rap da costa oeste – B-Real , Cachorro Sen dar DJ Muggs – acaba de anunciar planos de se apresentar com a Orquestra Sinfônica de Londres… uma ideia de concerto nascida do episódio de ‘Simpsons’ de 1996, “Homerpalooza”.

No show, Cypress Hill esquece tudo do show, porque, bom… a galera do “Insane in the Membrane” ficou chapada, claro.