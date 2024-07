EuHá poucos dias, Caitlin Clark e o Indiana Fever mostraram seu potencial ao derrotar o melhor time da WNBA, o New York Liberty, por 83 a 78. No entanto, no jogo seguinte, eles revelaram algumas fraquezas, especialmente no treinamento, pois perderam por 89 a 84 para um dos piores times da liga, o Místicos de Washingtonque entrou no jogo com um recorde de 5-17, em comparação com 9-13 de Indiana.

Como costuma acontecer quando o Fever perde, os fãs direcionaram sua frustração ao treinador Lados Christie. No jogo de hoje contra Washington, o time de Sides estava claramente perdendo por 76-55 quando seu novato estrela, Caitlin Clarkliderou uma tentativa de recuperação enérgica, deixando-os a três pontos de distância, 87-84, com menos de um minuto restante.

Clark foi a maior pontuadora do jogo com 29 pontos, acertando 7/14 de arremessos de quadra, 10/11 de lances livres e 5/9 de três pontos. Ela também registrou 13 assistências, consolidando ainda mais seu papel como motor ofensivo do time.

Apesar de seus esforços heróicos, seus companheiros de equipe não conseguiram. Aaliyah Boston marcou apenas 6 pontos em 21 minutos. Kelsey Mitchellque jogou 38 minutos (o mesmo que Clark), acrescentou 15 pontos e foi reserva Nalyssa Smith contribuiu com 11 pontos. Esses três foram os únicos Febre jogadores marcarem dois dígitos.

Clark marcou mais de 20 pontos pela primeira vez em quase um mês

Ao analisar a contribuição ofensiva dos companheiros de Clark, o número de assistências foi decepcionante. Ferreiro teve uma assistência, enquanto Mitchell e casco tinham dois cada. Ninguém mais contribuiu, deixando Clark como a motorista claramente ofensiva. No entanto, como os fãs repetidamente apontaram, ela não pode fazer tudo sozinha.

ClarkOs 29 pontos de ‘s marcaram a primeira vez que ela ultrapassou a barreira dos 20 pontos em um jogo desde 16 de junho, quando marcou 23 contra o Céu de Chicago.

Apesar de sua performance estelar, a Fever desperdiçou outro esforço valente de sua novata estrela, que continua a se posicionar como a principal candidata ao prêmio de Novata do Ano da WNBA.