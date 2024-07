O ex-atirador Tim Kennedy diz que as pessoas precisam ser demitidas por causa do tiroteio de Trump

TMZ. com

Ex-astro do UFC e ex-atirador americano Tim Kennedy diz que muitas pessoas precisam responder pelo desastre que foi o tiroteio de Trump… e ele acha que as pessoas precisam perder seus empregos.

Tim – que já foi um atirador das Forças Especiais do Exército dos EUA – disse ao TMZ que acredita que o treinamento daqueles que estavam imediatamente ao redor de Trump durante o comício na Pensilvânia no sábado definitivamente não foi adequado para protegê-lo contra o atirador. Thomas Matthew Crooks .

Ele diz que a equipe de pesquisa local deveria identificar quaisquer locais que pudessem representar uma ameaça para Trump, o que ele acredita que eles falharam totalmente em fazer… e agora, ele acha que pessoas-chave do Serviço Secreto e de outros lugares deveriam ter que pagar por isso com suas carreiras.

Ouça … Tim diz que além do secretário do DHS Alejandro Mayorka renunciando – ele é o cara tecnicamente responsável pelo Serviço Secreto, aliás – ele acha que o atual diretor do Serviço Secreto, Kimberly trapaceiratambém deve se curvar e sair de sua posição.