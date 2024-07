O ex-concorrente de ‘Love Island’ Luca Bish mostra uma perna machucada

Ex-estrela de “Ilha do Amor” Luca Bish l e no hospital depois que ele foi gravemente ferido.

Confira este vídeo que Luca postou no sábado em seu Instagram… ele o mostra sentado em uma cadeira de rodas enquanto é transportado pelo centro médico com a perna estendida em uma cinta enquanto segura um par de muletas.

Bish não forneceu detalhes sobre como sofreu a lesão, mas acrescentou um toque de humor à sua dolorosa situação ao jogar Ed Sheeran ‘s música, ‘Thinking Out Loud’, que inclui a letra: ‘minhas pernas não funcionam como costumavam antes.’

Como você deve saber , Lucas apareceu como concorrente na 8ª temporada de “Love Island”, que reúne solteiros em busca do amor enquanto moram juntos em uma villa luxuosa.

Para permanecer no programa, os jogadores estabelecem relacionamentos amorosos para ver se se encaixam bem enquanto o público vota em quem fica na ilha e quem é expulso.

Luca chegou bastante longe no processo, sendo coroado vice-campeão com Gemma Owenfilha do ex-jogador de futebol britânico Michael Owen. Mas Luca e Gemma se separaram depois de três meses.