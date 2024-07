O ex-congressista Tim Ryan diz que os democratas estão começando a mudar de Biden para Harris

Kamala Harris é atualmente a principal escolha entre colegas democratas para substituir Joe Biden no topo da chapa se ele desistir da corrida presidencial – e houve uma mudança recente dentro do partido para tentar fazer isso acontecer – mas Trunfo não poderia estar mais feliz com esse cenário, aprendeu o TMZ.

Ex-congressista democrata de Ohio Tim Ryan diz ao TMZ … o povo americano está percebendo que não é realista avançar com o presidente Biden após o desastroso debate do comandante-chefe em 27 de junho contra Trump – seu rival republicano. Em vez disso, muitos democratas estão começando a reconhecer que Kamala é o seu caminho a seguir.

“Ela é a única candidata [because] ela é vice-presidente e está prestes a herdar seu baú de guerra e infraestrutura de campanha”, de acordo com Ryan, que perdeu a reeleição para JD Vance em 2020, após mais de 20 anos no cargo.

Ryan diz que tem conversado com membros do Congresso, gabinetes do Senado e outros atores importantes do partido democrático – e todos anseiam por unidade, reconciliação e reforma governamental, que, acreditam, Kamala pode cumprir como presidente.

Trump, no entanto, vê uma batalha potencial com Kamala pela presidência como uma grande vitória para ele. Seu porta-voz de campanha, Caroline Leavittinformou-nos que Kamala teve um desempenho pior do que Biden em algumas das pesquisas frente a frente contra Trump.

Leavitt citou uma pesquisa que mostrou Trump vencendo Harris por 7 pontos – 49 por cento a 42 por cento, com 9 por cento de indecisos. A mesma pesquisa revelou que Trump venceu Harris por 5 pontos ao levar em consideração RFK Jr., Jill Stein dar Cornélio Oeste. Por outro lado, a última pesquisa do New York Times/Sienna College mostra Trump à frente de Biden por 6 pontos.

Leavitt colocou desta forma para o TMZ … “Os democratas estão em uma situação sem saída. Se ficarem com Biden, eles perderão. Se mudarem para Kamala, perderão ainda mais. O presidente Trump vai vencer, não importa.” o que eles decidem.”

Mas Ryan não vê as coisas assim… o ex-congressista disse que Kamala mudaria a dinâmica desta corrida de volta para os Democratas, trazendo um novo entusiasmo e reforçando o seu apoio às minorias.

Ryan diz que fez campanha com Kamala em 2020, quando lançou sua candidatura fracassada à Casa Branca – e ela sabe como se conectar com as pessoas. Em outras palavras, Kamala é uma estrela do rock total.

Ryan também observou que Biden tem uma longa história de tentativa de fazer a coisa certa para o país, então ele acha que é possível que Joe tome a decisão correta e se retire da corrida para abrir caminho para uma geração mais jovem de líderes democráticos, começando com Kamala.

Enquanto isso, no início desta semana, o TMZ informou que um funcionário democrata em pânico nos disse que é apenas uma questão de tempo antes que Biden desista e Kamala provavelmente o substitua.

A fonte comparou a provável saída de Biden a uma “coisa financeira”, explicando que os fundos que arrecadou foram destinados à campanha Biden/Harris. Há agora uma séria questão sobre se esse dinheiro estaria disponível para outro candidato, o que se encaixa com o que Ryan disse sobre Kamala herdar o baú de guerra de Biden.