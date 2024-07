O ex-coordenador ofensivo da Northwestern Mike Bajakian processa escola por difamação

O ex-coordenador ofensivo da Northwestern, Mike Bajakian, está processando a escola por difamação e disseminação de informações falsas sobre suas ações durante o escândalo de trote que abalou o programa no verão passado.

Bajakian, que foi demitido em dezembro e agora trabalha como analista ofensivo em Utah, nomeou Northwestern, o presidente da universidade Michael Schill e o diretor atlético Derrick Gragg em seu processo, aberto na terça-feira no Tribunal do Condado de Cook. Seu processo afirma que a decisão de Schill de demitir o técnico Pat Fitzgerald, poucos dias após anunciar uma suspensão de duas semanas para o técnico e as descobertas de sua própria investigação externa sobre alegações de trote, colocou Bajakian e outros membros da equipe “em uma luz falsa e enganosa”.

Embora Fitzgerald tenha sido o único membro da equipe de futebol demitido em julho de 2023, Bajakian alega que a resposta da universidade “criou, perpetuou e encorajou uma narrativa falsa e enganosa” sobre sua conduta e a de outros na equipe, e foi feita apenas em resposta à forte pressão da mídia. Bajakian atuou como coordenador ofensivo da Northwestern nas quatro temporadas anteriores, depois de ocupar cargos de coordenador e/ou treinador de quarterbacks no Boston College, no Tampa Bay Buccaneers, no Tennessee, em Cincinnati e no Central Michigan.

De acordo com o processo, Bajakian perdeu a chance de ter seu contrato renovado, não conseguiu emprego comparável e sofreu danos à reputação. A Northwestern se recusou a comentar o processo. David Braun, que foi nomeado técnico permanente da Northwestern em novembro após servir em uma função interina, fez várias mudanças na equipe após uma temporada de 8-5. A Northwestern ficou em 120º lugar nacionalmente em jardas e 129º em pontuação durante o mandato de Bajakian.

O processo de Bajakian também se concentrou na declaração de Gragg de agosto de 2023 criticando a equipe e os membros da equipe por usarem uma camiseta que dizia “Cats against the World” e incluía o número da camisa de Fitzgerald (51) na escola. O processo alega que Bajakian observou as camisetas em treinos ou treinos da equipe durante o final de julho e início de agosto, aos quais os administradores da Northwestern compareceram sem levantar nenhuma objeção. De acordo com o processo, Bajakian usou a camiseta em um treino da equipe e teve uma conversa com Gragg, que não expressou oposição.

Mas dois dias depois, após imagens de Bajakian e outros vestindo a camiseta aparecerem nas redes sociais durante um treino de futebol aberto a membros da mídia, Gragg emitiu uma declaração chamando as camisas de “inapropriadas, ofensivas e surdas”. Gragg alegou que nem ele nem a universidade tinham conhecimento das camisas. Ele não nomeou Bajakian publicamente.

“Derrick Gragg difamou publicamente o caráter e a reputação de Michael Bajakian e enganou o público por meio de sua declaração falsa, causando danos reais”, diz o processo de Bajakian.

Fitzgerald entrou com uma ação judicial por demissão injusta no valor de US$ 130 milhões contra a Northwestern, que também enfrenta ações judiciais de dezenas de ex-atletas por trotes e maus-tratos.