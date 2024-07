O ex-jogador do 49ers, Tashaun Gipson, foi suspenso por seis jogos

O safety agente livre Tashaun Gipson Sr., que passou as últimas duas temporadas com o San Francisco 49ers, foi suspenso por seis jogos pela NFL. A penalidade é por violação da política de substâncias que melhoram o desempenho da liga, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN.

Contratado para uma profundidade extra pouco antes da temporada de 2022, Gipson reenergizou sua carreira com os 49ers, rapidamente se tornando titular na segurança livre. Ele foi trazido de volta em um acordo de um ano, US$ 2,9 milhões.

Em duas temporadas no San Francisco, Gipson, que fará 34 anos em agosto, se tornou um líder de confiança dos outros jovens defensores no vestiário e um ponto forte na retaguarda da defesa.

Em 2023, Gipson começou 16 jogos, registrando 60 tackles com um sack e uma interceptação após somar 61 tackles e cinco interceptações em 2022. Ele também teve cinco de seus 14 tackles na pós-temporada na derrota do Super Bowl LVIII para o Kansas City Chiefs.

Originalmente um agente livre não selecionado no draft de 2012, vindo do Wyoming, Gipson passou quatro temporadas com o Cleveland Browns, três com o Jacksonville Jaguars, uma com o Houston Texans e duas com o Chicago Bears antes de se juntar ao 49ers.

Gipson tem 684 tackles, 2,5 sacks, 33 interceptações e 3 touchdowns defensivos em 173 jogos da temporada regular.

Nick Wagoner, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.