O ex-marido de ‘Bachelorette’ Rachel Lindsay, Bryan Abasolo, se muda

Rachel Lindsay o ex-marido, Bryan Abasolo está em movimento – ele está fazendo as malas e deixando seu antigo apartamento em Los Angeles depois que um juiz bateu em Rachel com uma pesada conta de pensão alimentícia.

Como você pode ver no vídeo, Bryan parece muito chateado enquanto carrega sacos de lixo pretos e mochilas para seu carro em um visual casual todo preto – provavelmente buscando conforto e discrição enquanto limpa suas coisas para uma fuga rápida .

Sem dúvida, teria sido fascinante ser uma mosca na parede durante o desentendimento – especialmente com a recente decisão do juiz que fez Rachel desembolsar mais de US $ 13 mil por mês para ele agora.