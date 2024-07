O filho de Christopher Reeve, Will Reeve, será o cameo em ‘Superman’ de James Gunn

Um momento de círculo completo está se desenrolando James GunnConjunto de ‘Superman’ – Will Reevefilho do icônico Cristóvão Reeveestá voando para o Universo DC com uma participação especial no filme de Gunn.

Como você sabe, Christopher vestiu a capa vermelha para os filmes do ‘Superman’ dos anos 70 e 80… e, sem dúvida, ele teria ficado emocionado ao ver essas fotos emocionantes no X de seu filho mais novo abraçando Gunn no set em Cleveland, Ohio , dando continuidade ao seu legado.

Filho de Christopher Reeve, Will e James Gunn. Que momento incrível para DC. pic.twitter.com/oMP9OOPEOL — O Guerreiro do Luar 🌙 (@BlackMajikMan90) 2 de julho de 2024

@BlackMajikMan90

Não está claro qual é exatamente o papel de Will, mas como você pode ver, ele está vestido com esmero em um elegante terno estilo Clark Kent enquanto dá um abraço em Gunn – enquanto outros no set aplaudem, então parece que ele tinha acabado de filmar suas cenas.

Uma coisa é certa: ele não está desempenhando o papel titular, já que foi preenchido por David Corenswetquem é estava balançando o clássico terno azul e vermelho em Cleveland.

No entanto, Will não precisará fazer muito dever de casa sobre o filme, já que seu pai é basicamente sinônimo do personagem – ele mergulhou no papel em “Superman: O Filme”, ​​de 1978, e continuou exibindo o ‘S’ no peito por três sequências. até 1987.