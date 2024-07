O goleiro argentino Martínez eleva novamente o status de herói cult

Quando um time triunfa, os torcedores rapidamente dão crédito aos jogadores ofensivos por seus esforços em campo e ao técnico pela gestão tática ao longo dos 90 minutos. Mas o desempenho de um goleiro, não importa quão grande, muitas vezes passa despercebido.

Emiliano Martínez, no entanto, ganhou destaque nas quartas de final da Copa América na quinta-feira, deixando de lado qualquer possibilidade de ser rotulado como desconhecido ou subestimado.

Seu lado argentino quase garantiu a vaga para as semifinais no tempo regulamentar, defendendo apaixonadamente um placar de 1 a 0 na maior parte da partida. Então Kevin Rodríguez marcou para o Equador nos acréscimos para fazer 1 a 1 e forçar uma disputa de pênaltis.

Por um momento, o silêncio caiu sobre o Estádio NRG em Houston, Texas, antes que o árbitro confirmasse o gol para deixar os poucos fãs equatorianos em frenesi, enquanto o contingente esmagadoramente pró-Argentina ficou atônito. Como as finais em 2015 e 2016 e a semifinal em 2021, A AlbicelesteO destino do Brasil na Copa América seria decidido nos pênaltis.

A arma não tão secreta da Argentina, “Dibu” Martínez, posicionou-se entre as traves e inspirou confiança quando o time mais precisava.

Mas até o cabeceio de Lisandro Martínez dar a liderança à Argentina no minuto 35, a linha ofensiva ofuscou os esforços da defesa. “Dibu” pode ter feito apenas uma defesa no jogo, mas ele teve um papel importante durante o tempo regulamentar, preservando sua defesa quase até o fim, enquanto o Equador persistentemente atacava o gol da Argentina.

Na verdade, a Argentina não precisou de “Dibu” quando o Equador recebeu um pênalti por toque de mão no tempo regulamentar, aos 62 minutos, com a tentativa de Enner Valencia acertando a trave antes de Piero Hincapié ser penalizado por invadir a área quando seu chute foi desviado para escanteio.

Emiliano Martínez comemora após fazer duas defesas cruciais para ajudar a Argentina a derrotar o Equador nos pênaltis e avançar para as semifinais da Copa América. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)

Foi na disputa por pênaltis que o goleiro do Aston Villa realmente se destacou, como já fez tantas vezes antes. Na Copa América de 2021, ele fez três defesas em uma disputa de pênaltis na semifinal contra a Colômbia para garantir a vaga para a final — onde derrotou o arquirrival Brasil por 1 a 0. Então, um ano depois, na Copa do Mundo, Martínez se tornou um herói nacional. Primeiro, ele fez duas defesas contra a Holanda nas quartas de final para uma vitória por 4 a 3 nos pênaltis, depois na final contra a França ele foi icônico.

Depois de discutir com o árbitro para atrasar Kingsley Coman de cobrar o segundo pênalti da França, Martínez mergulhou baixo para a direita para evitar. A Argentina venceu a disputa por pênaltis por 4 a 2, com “Dibu” ajudando a levantar a Copa do Mundo pela primeira vez desde 1986.

Os fãs comemoraram cada defesa no Catar, mas ainda são os jogadores de ataque que continuam a ser impressos em cada bandeira, exibidos em cada pôster e usados ​​em camisas. Qualquer torcedor portando o kit de goleiro nesta partida teria sido inundado por um mar de branco e azul-bebê. Mas novamente na quinta-feira à noite, Martínez demonstrou de uma vez por todas por que um goleiro habilidoso pode ser tão valioso quanto qualquer jogador de campo.

Emiliano Martínez defende um pênalti de Ángel Mena. CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images

O cara ou coroa no Estádio NRG ditou A Albiceleste chutaria primeiro. O capitão Lionel Messi foi até o local e disparou a bola contra o travessão para trazer de volta os fantasmas de 2016, quando errou o primeiro chute na derrota final para o Chile. A Argentina perdeu brevemente a esperança, vendo a luz diminuir a cada passo lento de Messi de volta ao meio-campo.

Mas Martínez rapidamente trouxe a faísca de volta aos olhos dos torcedores ao mergulhar para defender de Ángel Mena. Ele então conseguiu uma segunda defesa quando Alan Minda avançou, incitando uma reação mais alta dos fãs.

Assim que Nicolás Otamendi acertou o golpe decisivo, os jogadores que antes se ajoelhavam juntos no meio-campo explodiram em direções diferentes. Martínez correu para abraçar seus companheiros de equipe, dançou na frente dos fãs sentados atrás do gol e sinalizou por mais aplausos após impulsionar a Argentina à vida mais uma vez.

Muitos desataram a chorar quando A Albiceleste figuras se abraçaram. Então, independentemente da tentativa perdida do capitão ou do golpe decisivo do defensor Otamendi, os elogios começaram a fluir para “Dibu”.

“Eu não sou um treinador de goleiros, mas quando um goleiro tenta fazer uma defesa de pênalti, ele pode tocar na bola, mas ‘Dibu’ os ataca. Ele faz barulhos quando os para”, disse o técnico argentino Lionel Scaloni. “É melhor que ele seja argentino.”

Messi acrescentou: “‘Dibu’ está sempre lá, nesses momentos ele se torna grande. Nos pênaltis tínhamos muita fé, mesmo antes da partida ele brincava que deveríamos ficar tranquilos se houvesse pênaltis. Ele sempre tem isso em mente.”

Otamendi disse: “Temos um animal que é ‘Dibu’, que está preparado para os momentos-chave. Não apenas as penalidades, mas nos momentos-chave.”

“Temos um animal entre os postes”, ecoou Rodrigo De Paul.

A conversa em torno do goleiro continuou, enquanto seu nome aparecia em manchetes de artigos, programas de recapitulação de jogos na televisão e postagens de torcedores nas redes sociais.

O goleiro conseguiu fazer seu nome sinônimo do triunfo de quinta-feira à noite. Os esforços de mudança de jogo de “Dibu” inspiraram a Argentina a garantir uma vaga nas semifinais, maximizando a importância de sua habilidade e posição. Embora nenhuma equipe planeje estar em posição de fazer do goleiro o jogador mais valioso em campo, Martínez permanece como um lembrete de que o papel não pode permanecer subvalorizado.

“Eu trabalho para isso”, disse o goleiro.