O grande jogador da NHRA, John Force, saiu da terapia intensiva neurológica

RICHMOND, Virgínia — O astro das corridas de arrancada da NHRA, John Force, foi transferido da unidade de tratamento intensivo neurológico após sofrer uma lesão cerebral traumática em um acidente violento a 480 km/h no Virginia Nationals no mês passado.

Force, de 75 anos, foi transferido de tratamento intensivo neurológico para tratamento neurológico agudo no hospital para onde foi transportado por ambulância aérea em 23 de junho, disse a John Force Racing na sexta-feira em um comunicado. Ele sofreu um traumatismo cranioencefálico e outros ferimentos, incluindo uma fratura no esterno, no acidente durante a primeira rodada das eliminatórias do Funny Car.

O carro de Force teve uma falha catastrófica no motor na linha de chegada, com o veículo cruzando a linha central e batendo no muro de concreto esquerdo e depois voltando para o muro direito.

A declaração da equipe disse que Force ainda tem períodos de confusão e provavelmente em algum momento será transferido para uma unidade de longo prazo especializada em lesões cerebrais traumáticas e sintomas associados. Ele conseguiu falar e andar com a ajuda da equipe médica, mas o comunicado disse: “Os profissionais médicos enfatizaram mais uma vez que a jornada à frente será longa e difícil.”

Em 2007, aos 58 anos, Force se feriu gravemente em um acidente de corrida em Ennis, Texas. Ele continuou a correr no mais alto nível, conquistando sua segunda vitória da temporada e o recorde de 157ª vitória da NHRA em New Hampshire.

A filha de Force, Brittany, é duas vezes campeã mundial de corrida de arrancada.