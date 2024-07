O grande jogador dos EUA Tim Howard se junta ao grupo de proprietários do Houston Dynamo

O goleiro veterano da seleção masculina dos Estados Unidos, Tim Howard, se juntou ao grupo de proprietários do Houston Dynamo FC, anunciou o clube na terça-feira.

O clube também é dono do Houston Dash da NWSL e opera o Shell Energy Stadium e o Houston Sports Park.

“Estamos orgulhosos de receber Tim Howard em nosso grupo de proprietários do Houston Dash e do Houston Dynamo”, disse o proprietário majoritário do Dynamo, Ted Segal, em um comunicado à imprensa na terça-feira.

“Sua vasta experiência em futebol, tanto como jogador nos níveis mais altos e, posteriormente, como diretor esportivo e analista de mídia, será inestimável dentro da propriedade, à medida que continuamos a construir uma organização competitiva e bem-sucedida. Além disso, o comprometimento de Tim em usar sua plataforma única para impactar positivamente comunidades necessitadas se alinha com os valores da nossa organização.”

A carreira de destaque de Tim Howard na seleção masculina dos EUA lhe rendeu um lugar no Hall da Fama do Futebol Nacional. Richard Rodriguez/USSF/Getty Images para USSF

Howard, 45, foi introduzido no National Soccer Hall of Fame no início deste ano. Ele representou a USMNT de 2002 a 2017, ganhando 121 jogos enquanto competia na Copa do Mundo da FIFA em 2010 e 2014 e vencendo a Concacaf Gold Cup em 2007 e 2017.

“Como alguém que dedicou sua vida ao esporte do futebol, estou feliz em me juntar ao grupo de proprietários do Houston Dash e do Dynamo”, disse Howard.

“Esta oportunidade me permite contribuir ainda mais para o crescimento do jogo nos Estados Unidos e me conectar com os apaixonados fãs de futebol que consideram Houston seu lar.”

Howard jogou na MLS com o Colorado Rapids (2016-19) e o MetroStars (1998-2003), ganhando o prêmio de Goleiro do Ano da MLS em 2001. Ele jogou na Premier League da Inglaterra de 2003 a 2016 com o Manchester United e o Everton.

O grupo de proprietários do Houston Dynamo FC também inclui a estrela da NBA James Harden.