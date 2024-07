O grande John Force da NHRA recebeu alta do hospital após acidente

PHOENIX — O grande piloto de arrancada da NHRA, John Force, recebeu alta do hospital onde estava passando por reabilitação de uma lesão cerebral traumática sofrida no mês passado em um acidente violento a 480 km/h no Virginia Nationals.

O homem de 75 anos recebeu alta do Barrow Neurological Institute, de acordo com um comunicado da John Force Racing na terça-feira.

“Ele finalmente consegue dormir em sua própria cama”, disse Ashley Hood, uma das filhas de Force, no comunicado.

O 16 vezes campeão da Funny Car sofreu um traumatismo cranioencefálico e outros ferimentos, incluindo uma fratura no esterno, no acidente durante a primeira rodada das eliminatórias da Funny Car em junho.

O carro de Force teve uma falha catastrófica no motor na linha de chegada, com o veículo cruzando a linha central e batendo no muro de concreto esquerdo e depois voltando para o muro direito.

Force trabalhará com terapeutas especializados em lesões cerebrais traumáticas em regime ambulatorial na Califórnia.

Em 2007, aos 58 anos, Force se feriu gravemente em um acidente de corrida em Ennis, Texas. Ele continuou a correr no mais alto nível, conquistando sua segunda vitória da temporada e o recorde de 157ª vitória da NHRA em New Hampshire.

A filha de Force, Brittany, é duas vezes campeã mundial de corrida de arrancada.