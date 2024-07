O Halo Board do LA Clippers no Intuit Dome dá tudo de si

INGLEWOOD, Califórnia — Não demorou muito para que Steve Ballmer percebesse que precisava construir uma casa própria para o LA Clippers.

Seis meses após adquirir a franquia em 2014, Ballmer viu como era a vida como terceiro inquilino do Staples Center (agora Crypto.com Arena), atrás do Los Angeles Lakers e da franquia da NHL Los Angeles Kings durante a maior parte do ano.

“Temos que construir um lugar que seja nossa casa”, disse Ballmer sobre os desafios de agendamento que os Clippers frequentemente enfrentavam. “Temos que colocar a energia em nossa casa. Não queríamos jogar muitas noites de segunda-feira contra o Monday Night Football. Não queremos jogar tantos jogos de sábado.

“Não queremos ter que cobrir faixas de outros caras para que pelo menos pareça marginalmente nossa casa. Tem que ser nossa casa.”

Os Clippers não precisam mais se preocupar em cobrir os banners de campeonato e camisas aposentadas dos Lakers. Quando as pessoas olharem para o Intuit Dome de última geração, verão algo para ser visto.

Os comentários de Ballmer foram feitos na sexta-feira, quando ele revelou “The Halo Board” na arena de US$ 2 bilhões — o maior halo de vídeo de dois lados já construído, abrangendo quase um acre inteiro.

A tela abrangente terá alguns elementos que não foram vistos em uma arena da NBA. Empoleirada bem acima da quadra, parece um videogame com diferentes cantos fornecendo uma variedade de recursos, como o “Coach’s Corner” mostrando estatísticas e análises de um gráfico de arremessos.

Ele também medirá o quão rápido os jogadores estão subindo e descendo a quadra, assim como a frequência com que os Clippers executam uma determinada jogada. Ele até mostra quantas milhas os árbitros estão correndo.

“Desde o começo, quando Steve falou sobre o que ele queria que o Halo Board alcançasse”, disse Gillian Zucker, CEO da Halo Sports and Entertainment na inauguração de sexta-feira. “Ele insistiu que era preciso educar além de entreter.”

O Halo terá a opção de focar em jogadores individuais, suas histórias e até mesmo na fundação de caridade para a qual eles doam foto.twitter.com/rrgayzt6dy — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) 19 de julho de 2024

Haverá uma área que mostrará gráficos dos jogadores, postagens em tempo real de fãs nas redes sociais e até mesmo uma “Steve Cam” que acompanha cada movimento de punho de Ballmer na quadra.

Durante os intervalos, haverá um modo “Jogador 360” que se concentra nas estatísticas do jogador, na biografia e até mesmo na fundação de caridade que o jogador apoia.

“Foi demais eles promoverem outras coisas acontecendo na minha vida pessoal”, disse o armador Terance Mann, que estava presente para vê-lo usado como o primeiro exemplo do recurso. “Estou supondo que, quando se tratar de agência livre no futuro, eles usem essas táticas para trazer jogadores. Eles sabem o que estão fazendo aqui.”

O Halo Board também pode medir o quão alto os fãs estão gritando, utilizando um sistema que pode reduzir o nível de áudio para um único assento, de acordo com Zucker. E tem canhões de camisetas no topo prontos para lançar camisetas grátis para os fãs sentados no topo da arena.

Além de ter relógios de contagem regressiva espalhados pela arena para fazer os fãs voltarem aos seus assentos durante os intervalos, a simulação “Enter the Storm” do fórum dará início ao segundo tempo dos jogos, com sons de pessoas sendo pegas no mar.

Ballmer queria que tudo na arena — desde o centro de treinamento adjacente dos jogadores até o conforto de cada assento, que inclui energia para carregar telefones e um controle em cada apoio de braço para permitir que os fãs interagissem com o “Halo Board” durante os intervalos — fosse uma atualização de sua antiga casa.

“Só de saber que temos nosso próprio espaço”, disse Mann. “Meio que construir nossa própria aura é definitivamente uma situação muito boa para se estar como jogador, em vez de compartilhar com aquele outro time do outro lado da cidade.”