Ea cidade alemã de Gelsenkirchen está se preparando para uma aquisição de Taylor Swift enquanto a sensação pop se prepara para agitar o palco com três shows da Eras Tour no final deste mês. Em uma homenagem adequada à superestrela americana, a cidade mudou temporariamente sua marca para “Igrejas rápidas” e está tudo pronto para receber milhares de fãs ansiosos.

A ideia de renomear a cidade surgiu de Aleshanee Westhoffum dedicado Rápidoque propôs o nome ao prefeito e até iniciou uma petição. O prefeito, Karin Welgeexpressou gratidão à adolescente por sua “grande ideia” em uma carta aceitando a proposta. Uma placa amarela da cidade com o novo nome, “Igreja de Swift” foi revelado no centro da cidade por Aleshanee, completo com um retrato rosa do ícone pop.

De acordo com o porta-voz da cidade Marcos Schwardtmannmais placas serão colocadas em locais de destaque em Gelsenkirchen na preparação para os concertos. A recepção entusiástica para Taylor Swift é um impulso bem-vindo para a cidade, que tem enfrentado dificuldades econômicas desde o declínio de sua principal indústria, a mineração de carvão.

A emoção não termina com a mudança do nome da cidade. Taylor está pronta para receber sua própria pedra no Calçada da Fama de Gelsenkirchenjuntando-se a luminares locais como o treinador de futebol Rudi Assauer e escritor Ilse Kibgis. Além disso, festas ao ar livre com apresentações de karaokê são planejadas durante seus shows, e já há até um “bonde Taylor Swift” em operação.

A cidade está mantendo atrações adicionais para os fãs em segredo por enquanto, dizendo que “haverá mais por vir”. Esse nível de alarde e entusiasmo é uma prova do apelo global de Taylor Swift e sua capacidade de unir comunidades por meio da música.

Milhares de Swifties são esperados em “Swiftkirchen”

No meio de toda essa excitação, fica claro que Taylor SwiftO impacto de vai muito além de sua música. Sua influência desencadeou uma onda de criatividade e celebração em Gelsenkirchendando nova vida a uma cidade que está ansiosa para abraçar a energia e a vibração que vêm com o fato de fazer parte do fenômeno Swiftie.

Enquanto os fãs aguardam ansiosamente os próximos shows, é evidente que “Igrejas rápidas” é mais do que apenas uma mudança temporária de nome; é um símbolo do poder unificador da música e da emoção de se reunir para celebrar uma paixão compartilhada. O palco está pronto para uma experiência inesquecível como Taylor Swift e seus fãs devotados se reúnem neste evento único e memorável.