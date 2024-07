O jogo sem rebatidas de Dylan Cease encerra a melhor sequência de três partidas como titular?

Em um dia úmido de 83 graus na capital do país, Dylan Cease estava suando através de seu uniforme do San Diego Padres, a camisa marrom listrada agora mais para um cinza escuro. O nono inning tinha acabado de começar e Cease ainda não tinha permitido nenhuma rebatida. Ele tinha lançado 103 arremessos — um total baixo o suficiente, mesmo no jogo de hoje, para ter uma chance de completar o no-hitter.

Ildemaro Vargas lutou por oito arremessos, cometendo faltas em cinco arremessos, antes de finalmente ir para a segunda base. Jacob Young rebateu um slider de primeiro arremesso e foi eliminado rotineiramente para o shortstop. CJ Abrams pegou um slider baixo e para dentro e então rebateu outro, levantando um soft liner para o campo direito.

Com essa eliminação final, Cease teve seu primeiro jogo sem rebatidas na carreira — apenas o segundo na história da franquia depois que Joe Musgrove se destacou em 2021 — e completou uma das grandes sequências de três jogos na história da liga principal.

Em 13 de julho, ele permitiu uma rebatida com 11 strikeouts em seis innings sem gols para vencer o Atlanta Braves. Então, em sua próxima partida em 20 de julho, ele permitiu uma rebatida com 10 strikeouts em sete innings sem gols para vencer o Cleveland Guardians.

Agora, ele chegou longe, eliminando nove rebatedores a caminho do primeiro jogo sem vitória de sua carreira.

Cease, que lançou 8 2/3 innings sem rebatidas com o White Sox em um jogo de 2022 antes de ver a tentativa ser desfeita pelo atual companheiro de equipe Luis Arraez, disse que começou a pensar no no-hitter depois do sexto inning, “mas a contagem de arremessos foi alta, então foi tipo ‘uhh…'”

Ele deu uma caminhada inicial no sétimo, mas conseguiu passar o inning em 16 arremessos. Ele disse ao gerente Mike Shildt que ainda se sentia ótimo, mas imaginou que teria que passar o oitavo inning em 105 arremessos. Com um inning fácil de nove arremessos, ele tinha espaço para sair para o nono.

Notavelmente, esta foi a sexta partida de Cease nesta temporada de pelo menos seis innings permitindo um ou menos hits. Esse é um recorde da liga principal — 10 arremessadores, incluindo Cease em 2022, estão empatados em segundo com quatro jogos desse tipo em uma temporada. Isso pode não ser tão impressionante quanto parece; já que os arremessadores raramente lançam jogos completos (ou mesmo oito innings), sete desses outros 10 arremessadores fizeram isso desde 2021. Ainda assim, isso mostra o quão difícil é enfrentar Cease, especialmente seu slider, que ele lançou 60 vezes na quinta-feira. Ele lidera as ligas principais em strikeouts; os rebatedores estão rebatendo apenas .191 contra ele (embora sua ERA seja um pouco alta para um candidato ao Cy Young em 3,50).

Agora, sobre essa sequência de três partidas. Dizer que Cease é um dos melhores de todos os tempos é um pouco mais difícil, já que você o está comparando a arremessadores que, antigamente, teriam lançado três jogos completos seguidos. Ainda assim, ele é o primeiro arremessador a ter três partidas consecutivas de pelo menos seis innings permitindo um ou menos hits. Vamos listar alguns dos outros candidatos, deixando de fora a era da bola morta:

Johnny Vander Meer, Cincinnati Reds de 1938 (5 a 15 de junho): O único arremessador com no-hitters consecutivos, Vandermeer permitiu três rebatidas e uma corrida em sua partida antes do primeiro no-hitter. Mas ele também teve 14 walks e 17 strikeouts nos três jogos. Pontuação média de jogo em três partidas: 84,7

Sandy Koufax, Los Angeles Dodgers de 1963 (3 a 12 de julho): Ele lançou três shutouts consecutivos de três rebatidas, acumulando 26 strikeouts. Pontuação média do jogo: 89,0

Sandy Koufax, Dodgers de 1965 (25 de setembro a 2 de outubro): Com os Dodgers batalhando pelo título (eles venceriam por dois jogos sobre o San Francisco Giants), Koufax lançou duas partidas sem sofrer gols, permitiu uma corrida e eliminou 38 rebatedores em suas últimas três partidas. Pontuação média do jogo: 88,3

Bob Gibson, St. Louis Cardinals de 1968 (15 a 26 de junho): A melhor sequência de três jogos da temporada de ERA de 1,12 de Gibson: três shutouts consecutivos com 26 strikeouts e 13 hits permitidos (parte de uma sequência de cinco shutouts consecutivos). Pontuação média do jogo: 86,7

Nolan Ryan, Los Angeles Angels de 1972 (22 a 31 de agosto): Três shutouts consecutivos — um deles de 12 innings, o que aumenta sua média de jogo. Linha geral: 30 IP, 13 H, 13 BB, 31 SO. Pontuação média do jogo: 89,3

Dwight Gooden, 1984 New York Mets (7 a 17 de setembro): O novato de 19 anos lançou um one-hitter de 11 strikeouts e depois jogos consecutivos de 16 strikeouts, um deles outro shutout. Pontuação média do jogo: 87,7

Randy Johnson, Seattle Mariners de 1997 (28 de maio a 8 de junho): Três partidas consecutivas sem gols, incluindo dois jogos de 15 strikeouts e apenas sete hits permitidos. Pontuação média do jogo: 89,7

Roger Clemens, Toronto Blue Jays de 1998 (20 a 30 de agosto): shutout de três rebatidas, shutout de três rebatidas e shutout de dois rebatidas com totais de strikeout de seis, 18 e sete, respectivamente. Pontuação média do jogo: 90,3

Pedro Martinez, Boston Red Sox de 1999 (30 de agosto a 10 de setembro): Isso foi parte de uma sequência ridícula de oito partidas em que Martinez eliminou pelo menos 11 rebatedores em cada partida (107 strikeouts em 62 innings com uma ERA de 1,16). Ele permitiu uma corrida em seis innings com 11 K’s, nenhuma corrida em oito innings com 15 K’s e então uma corrida em seu famoso jogo de 17 strikeouts contra o New York Yankees. Pontuação média do jogo: 86,0

Max Scherzer, Washington Nationals de 2015 (14 a 26 de junho): Um one-hitter de 16 strikeouts, seguido por um no-hitter de 10 strikeouts (ele perdeu um jogo perfeito quando atingiu o 27º rebatedor), seguido por oito innings de bola de duas corridas. Pontuação média do jogo: 89,3

Clayton Kershaw, Dodgers de 2015 (18 de julho a 1º de agosto): O auge de Kershaw foi algo. Nesta sequência, ele não permitiu corridas em 25 innings com apenas oito rebatidas, 32 strikeouts e uma caminhada. E no jogo antes desta sequência, ele lançou um shutout de oito rebatidas com 13 strikeouts. Pontuação média do jogo: 88,7

Dylan Cease, Padres de 2023 (13 a 25 de julho): Duas rebatidas permitidas em 22 innings com 30 strikeouts e nenhuma corrida. Pontuação média do jogo: 85,0

Subjetivamente, eu provavelmente escolheria o trio de Scherzer, que apresenta provavelmente os esforços consecutivos mais dominantes de todos os tempos — embora você tenha que dar crédito extra a Koufax por fazer isso nos últimos dias de uma disputa acirrada pelos playoffs em 1965. Para mim, Cease simplesmente não teve innings suficientes para receber a indicação para a melhor sequência de três partidas de todos os tempos.

Bem, ainda não, mas vamos ver o que ele fará na próxima vez.