O maior desafio olímpico de Coco Gauff: dominar a arte da negociação no banheiro!

Coco Gauff, a campeã de tênis, está atualmente absorvendo o atmosfera vibrante da vila olímpica. Ela está pronta para jogar seu primeiro evento, uma partida de duplas remarcada pela chuva com Jéssica Pegula neste fim de semana. Gauff recentemente deu aos seus fãs uma espiadinha na ação dos bastidores na vila por meio de um vídeo divertido do TikTok que ela postou no sábado, 27 de julho.

No vídeo, Gauff parece um pouco sobrecarregada enquanto captura rapidamente a energia agitada da vila. O clipe mostra vários atletas se preparando, arrumando o cabelo e aplicando maquiagem nos quartos da vila. O vídeo foi definido para o som, “fúria feminina”, e Gauff humoristicamente legendou com “10 meninas, dois banheiros #vilaolímpica”, junto com as hashtags “#olimpíadas #vilaolímpica”.

Coco Gauff expõe dificuldades para usar o banheiro na Vila Olímpica em vídeo hilário do TikTok

Pouco antes disso, Gauff teve a honra de ser Equipe EUAporta-bandeira da durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris no Sena em 26 de julho. Foi uma ocasião importante, pois ela se tornou a primeira tenista dos EUA a carregar a bandeira do Time EUA. Ela compartilhou sua empolgação nas redes sociais, expressando: “que honra…sem palavras, sinceramente.“

Durante uma coletiva de imprensa em 26 de julho, Gauff revelou que seus pais realmente sabiam sobre sua seleção como porta-bandeira antes dela. Ela disse: “Eles souberam da notícia antes de mim, o que eu pensei que iria surpreendê-los pelo telefone, e [my mom] foi tipo, ‘Sim, eu já sabia.‘” Gauff também mencionou que seus pais foram informados com antecedência para que pudessem estar em Paris a tempo para a cerimônia de abertura. Ela acrescentou: “Estou feliz que eles poderão vir e estar aqui. Sei que eles estão animados.“

Coco está curtindo sua experiência olímpica

A sensação do tênis de 20 anos está claramente aproveitando cada momento de sua jornada olímpica. Suas postagens nas redes sociais estão cheias de vislumbres de suas experiências e interações com outros atletas. É evidente que ela está saboreando a camaradagem e o espírito das Olimpíadas.

O vídeo descontraído de Gauff no TikTok e seus insights sinceros sobre sua experiência como porta-bandeira deram aos seus fãs uma espiada deliciosa em sua aventura olímpica. Sua abordagem realista e genuína para compartilhar sua jornada ressoou com muitos, tornando-a uma figura identificável e inspiradora para aspirantes a atletas ao redor do mundo.

Enquanto ela se prepara para suas próximas partidas, fica claro que Gauff está abraçando o caos e a excitação da vila olímpica enquanto se mantém focada em suas atividades atléticas. Com seu entusiasmo contagiante e espírito positivo, ela está, sem dúvida, aproveitando ao máximo esta oportunidade única na vida de representar seu país no cenário global.