O Man Utd tem menos profundidade que os rivais da Premier League – Ten Hag

O Manchester United ainda está no processo de construção de seu elenco e tem menos profundidade do que muitos de seus rivais da Premier League, disse o técnico Erik ten Hag na sexta-feira, ao culpar as lesões pelo decepcionante oitavo lugar na temporada passada.

No início deste mês, Ten Hag estendeu seu contrato até 2026, apesar das especulações de que ele seria demitido após uma temporada ruim, na qual eles conseguiram brilhar com o sucesso da FA Cup no final da temporada.

Ele chamou um total de 61 partidas pelo seu clube em todas as competições na temporada passada de “simplesmente bizarras”.

“Isso é realmente demais. Não somos o único time que sofreu com lesões, outros clubes tiveram o mesmo”, disse ele ao diário holandês Algemeen Dagblad na sexta-feira.

“Na temporada passada, tivemos lesões constantes de jogadores nas mesmas posições, todos na defesa. Em um ponto, quase não tínhamos defensores disponíveis.

“Quando começamos aqui, o United não ganhava um troféu há seis anos e não era porque eles não tinham bons técnicos aqui. Isso diz algo sobre a composição e a qualidade do grupo de jogadores. Eu sabia disso quando comecei, é claro, mas eles eram jogadores com contratos de longo prazo.

“Estávamos e ainda estamos nesse processo [of building]. Se você comparar nosso elenco com outros clubes importantes da Premier League, certamente somos um pouco menos profundos. É exatamente por isso que achamos tão difícil lidar com essas lesões.”

O Manchester United venceu a FA Cup de 2023-24 sob o comando de Erik ten Hag. Foto de Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

A posição de Ten Hag parecia quase insustentável à medida que a temporada passada se aproximava do fim, mas a vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City na final da FA Cup em Wembley pareceu salvar seu emprego.

“Havia tanta coisa acontecendo naquele estágio, mas eu ainda acreditava firmemente que poderíamos vencer a final. O mais importante de tudo era transmitir essa crença para minha equipe. Eu tinha que ter cuidado para que todo o ambiente não se tornasse negativo antecipadamente”, disse Ten Hag.

O holandês de 54 anos admitiu que a temporada o deixou exausto, mas disse que não estava preocupado com seu futuro no clube.

“Se a gerência do United encontrar alguém amanhã que eles achem melhor, então eu vou. É simples assim. Esses são os mecanismos no futebol que você tem que respeitar. Em um clube como esse, é cristalino: se você não vencer, você tem um problema.

“Vamos encarar: você perde muitas partidas, só é preciso força para manter o time focado e motivado todas as vezes. Os jogadores ficam decepcionados, as pessoas ao seu redor ficam decepcionadas.”

Desde o decepcionante oitavo lugar na temporada passada, houve uma reformulação na equipe do clube e Ten Hag sugeriu que tempos melhores virão.

“Se vocês colocarem em prática as estruturas certas e trabalharem bem juntos, se também tiverem um bom relacionamento com os jogadores, então vocês sabem que as coisas vão melhorar novamente”, disse ele.