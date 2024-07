O marido afastado de Rachel Lindsay diz que US $ 10 mil em pensão alimentícia não são suficientes

Rachel Lindsay O ex-marido de ela diz que precisará de muito mais apoio conjugal do que a estrela do reality show está propondo… alegando que suas despesas estão esgotando sua conta bancária.

Bryan Abasolo – com quem Rachel se casou depois de sua participação em “The Bachelorette” – está zombando dos US$ 9.882 que ela oferece para pagar a ele todos os meses.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, Bryan diz que precisa de US$ 16.275 em pensão alimentícia… explicando: “Depois de pagar as despesas mensais, não sobra mais nada”.