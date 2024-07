O médico de Trump diz que parte de sua orelha foi arrancada e não foi necessária cirurgia

O show do Benny

Donald Trump O médico do ex-Prez diz que boa parte da orelha foi arrancada quando foi baleado – mas, surpreendentemente, ele insiste que DT não precisará passar pela faca para consertar.

Segundo ele… uma bala perfurou a parte superior de sua orelha, com a carne e a cartilagem sendo arrancadas – o que, segundo ele, explica por que Trump estava sangrando tanto.

Jackson diz que Trump não sofreu nenhum tipo de concussão durante toda a provação – e em termos do caminho para a recuperação… ele continua explicando que DT não precisará de nenhuma atenção extra ou trabalho para curar, o que presumivelmente significa ele não precisará de nenhum tipo de cirurgia ou procedimento.

Pelo contrário… Jackson diz que a orelha de Trump deveria se consertar sozinha – então, considerando todas as coisas, Trump está bem – o que ficou evidente em seu Aparência RNC Segunda-feira.

Trump apareceu no primeiro dia do evento de uma semana – e sua entrada foi altamente esperada e bem recebida pela multidão conservadora. Notavelmente, ele estava usando um curativo na orelha – algo que ele tem usado desde o sábado tentativa de assassinato .

As imagens do sangramento de Trump se tornaram virais… e muitos dizem que as imagens ficarão na história – para melhor ou para pior.