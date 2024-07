O melhor novato do Wizards, Alex Sarr, não marca pontos em 15 arremessos

O novato Alex Sarr, do Washington Wizards, teve uma atuação historicamente ruim na derrota de terça-feira à noite para o Portland Trail Blazers na Las Vegas Summer League, terminando com 0 pontos em 0 de 15 arremessos.

Foi o maior número de tentativas de field goal por um jogador sem um acerto em um jogo da liga de verão desde pelo menos 2017, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information. Se tivesse sido um jogo de temporada regular, as 15 tentativas de Sarr sem um field goal estariam empatadas com o segundo maior número na história da NBA.

A escolha nº 2 no draft da NBA do mês passado, Sarr também terminou a noite com 9 rebotes, 3 assistências e 3 bloqueios em pouco menos de 30 minutos. Ele errou todas as sete tentativas de 3 pontos e ambos os lances livres.

Sarr está com média de 6,7 pontos e 6,7 rebotes em três jogos da Las Vegas Summer League, e embora tenha causado impacto na defesa, com média de 3 bloqueios, ele tem lutado consistentemente para pontuar com eficiência. Sarr arremessou abaixo de 35% em todos os três jogos em Las Vegas e está arremessando 19,5% do campo no geral.

O francês de 19 anos passou a última temporada no oeste da Austrália com Perth, como parte do programa NBL Next Stars.