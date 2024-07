O membro do Hall da Fama do UFC Mark Coleman revela que está de volta ao hospital com quadril ‘septicamente infectado’

O membro do Hall da Fama do UFC Mark Coleman está passando o fim de semana em um hospital de Columbus após revelar que sua prótese de quadril está lidando com uma infecção séptica.

Coleman postou a notícia no Instagram na quinta-feira.

“De volta ao hospital”, disse Coleman. “Meu quadril está com infecção séptica. Eles iam fazer uma cirurgia de emergência hoje, mas estou tomando anticoagulantes, então eles vão ter que esperar até segunda-feira. Então, vou ficar aqui no fim de semana. Vai ficar tudo bem.”

Coleman passou por várias cirurgias de substituição de quadril desde que sua carreira de lutador chegou ao fim. Como as substituições de quadril envolvem peças de plástico ou metal, as bactérias têm mais probabilidade de crescer ali, com o sistema imunológico do corpo às vezes lutando para combater essas infecções.

De Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos:

“É difícil para o sistema imunológico atacar bactérias que chegam a esses implantes. Bactérias gostam de grudar em metal. Como o implante de metal não recebe nenhum fluxo sanguíneo, nosso sistema imunológico tem dificuldade em identificar as bactérias, então ele não sabe como responder e matá-las. Se as bactérias ganharem acesso aos implantes, elas podem se multiplicar e resultar em uma infecção articular. Apesar dos antibióticos e tratamentos preventivos, pacientes com substituições articulares infectadas frequentemente requerem cirurgia para curar a infecção.”

Como Coleman afirmou, ele deve passar por uma cirurgia na segunda-feira para que os médicos possam tratar a infecção em seu quadril.

O ex-campeão peso-pesado do UFC de 59 anos suportou um ano e tanto depois de ter sido hospitalizado em março após resgatar seus pais idosos de um incêndio em casa nos arredores de Toledo. Coleman salvou seus pais, mas acabou sucumbindo à inalação de fumaça ao tentar resgatar seu cachorro de casa.

Coleman finalmente se recuperou e ultimamente se tornou uma presença constante nos eventos recentes do UFC, incluindo uma aparição no histórico card do UFC 300 em abril, onde colocou o título “BMF” na cintura de Max Holloway após sua vitória sobre Justin Gaethje.