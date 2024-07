O nome da vítima do tiroteio de Trump sempre foi escrito incorretamente na jaqueta do bombeiro

Donald Trump homenagem do RNC a Corey Operador – o bombeiro morto durante a tentativa de assassinato – apresentava seu casaco de proteção e um grande e velho erro de digitação … o nome do herói estava escrito errado, mas não é culpa do RNC.

Claro, isto deu início a uma onda de difamação política online… com os liberais no X criticando o RNC pelo erro ortográfico, chamando o erro de patético, embaraçoso e outros termos mais pitorescos.

Mas acontece que o RNC não escreveu errado o nome do cara… porque Notícias da CBS diz que falaram com a Companhia de Bombeiros Voluntários de Buffalo Township, que confirmou que era a jaqueta usada na batalha de Corey … erro de digitação e tudo.

De acordo com a CBS, a jaqueta não tinha espaço suficiente para todas as letras do sobrenome do Comperatore… então o corpo de bombeiros rejeitou o “a” durante a impressão.