O novato CB Khyree Jackson dos Vikings morre em acidente de carro aos 24 anos

O cornerback novato do Minnesota Vikings, Khyree Jackson, morreu em um acidente de carro durante a noite, anunciou o time no sábado. Ele tinha 24 anos.

Detalhes do acidente não estavam imediatamente disponíveis. A mãe de Jackson, Ebbony, disse ao TMZ que seu filho morreu em sua cidade natal, Upper Marlboro, Maryland.

Jackson foi selecionado pelos Vikings na quarta rodada do draft deste ano e era considerado um candidato para começar como cornerback.

“Estamos devastados com a notícia da morte de Khyree Jackson após um acidente de carro durante a noite”, disseram os Vikings em um comunicado. “Nossos pensamentos estão com a família, amigos, companheiros de equipe e treinadores de Khyree, bem como com todas as vítimas deste trágico acidente.”

Jackson jogou sua última temporada de futebol americano universitário no Oregon, e o técnico dos Ducks, Dan Lanning, estava entre os que prestaram homenagem a Jackson nas redes sociais.

RIP Khyree… Te amo @Real_Khyree sem palavras. Vou sentir falta do seu sorriso. Grande jogador, melhor pessoa. — Dan Lanning (@CoachDanLanning) 6 de julho de 2024

Ele foi uma seleção do primeiro time do Pac-12 para Oregon em 2023. Antes de se juntar aos Ducks, Jackson jogou duas temporadas no Alabama sob o comando do técnico Nick Saban. Ele havia abandonado o futebol em um ponto após o ensino médio antes de retornar ao esporte em uma faculdade comunitária e ascender ao nível da Divisão I.

“Estou absolutamente arrasado com esta notícia”, disse o técnico do Vikings, Kevin O’Connell, em um comunicado. “Khyree trouxe uma energia contagiante para nossa instalação e nosso time. Sua confiança e personalidade envolvente imediatamente atraíram seus companheiros de equipe para ele. Em nosso curto período juntos, ficou evidente que Khyree se tornaria um tremendo jogador profissional de futebol, mas o que foi mais impressionante foi seu desejo de se tornar a melhor pessoa que ele poderia ser para sua família e para aqueles ao seu redor. Estou sem palavras. Meu coração está com a família, amigos, companheiros de equipe e treinadores de Khyree.”