O novato Rece Hinds faz 2 HRs em 2 jogos da MLB enquanto os Reds avançam

CINCINNATI — O novato outfielder Rece Hinds continuou a causar impacto em sua primeira semana nas ligas principais, acertando um arremesso de 458 pés na vitória do Cincinnati Reds por 12 a 6 sobre o Colorado Rockies na noite de terça-feira.

Hinds, de 23 anos, promovido na segunda-feira do Triple-A Louisville, acertou um longo home run pela segunda vez em duas noites. Ele teve um arremesso de 421 pés em sua estreia na liga principal na segunda-feira, antes de dar a tacada inicial no apaziguador do Colorado Justin Lawrence como parte de uma sétima de quatro corridas em Cincinnati. Ele ficou a um único ponto de rebater para o ciclo, já que os Reds venceram um segundo jogo consecutivo após serem varridos no fim de semana pelo Detroit Tigers.

Hinds, 23, o 15º prospecto dos Reds de acordo com o último ranking da MLB Pipeline, acertou 907 pés de home runs em seus dois primeiros jogos, o que, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information, é o segundo maior número de qualquer jogador em seus dois primeiros jogos na carreira na era do rastreamento de home runs, que começou em 2006. Apenas Trevor Story, que acertou três home runs totalizando 1.232 pés em seus dois primeiros jogos na carreira em 2016 pelos Rockies, registrou mais.

“Ele está jogando com confiança e se divertindo”, disse o gerente do Reds, David Bell. “Quando você bate assim, você se diverte muito. Ele está contribuindo para vitórias, e esses são grandes jogos para nós. É um ótimo começo.”

Hinds, uma escolha de segunda rodada de 2019 de Niceville, Flórida, tinha sua família nas arquibancadas e recebeu uma ovação de pé enquanto caminhava para o home plate pela última vez, precisando apenas daquele single para completar o ciclo. Depois que ele foi eliminado, ele ainda recebeu uma ovação enquanto voltava para o banco de reservas.

“É especial”, disse o companheiro de equipe e receptor Tyler Stephenson sobre o início de Hinds em sua entrevista pós-jogo em campo no Bally Sports. “Eu o conheço há muito tempo. O poder, a habilidade atlética, está lá, é especial, é o verdadeiro negócio. E quando ele acerta a bola, ele acerta mesmo.”

Will Benson acertou um home run de três corridas em um segundo inning de cinco corridas para os Reds, e Stephenson e Spencer Steer também foram longe, dando aos Reds a vitória pela quinta vez em seus últimos oito jogos.

O titular do Colorado, Cal Quantrill (2,08 m), eliminou todos os jogadores no primeiro, mas as coisas desandaram para ele no segundo, começando com o arremesso de Stephenson de 128 metros no segundo andar no campo esquerdo.

Os Rockies marcaram quatro com dois eliminados no quarto inning, atrás de um home run solo de dois eliminados de Brenton Doyle e um tiro de duas corridas de Michael Toglia. Doyle fez outro home run no oitavo, mas os Reds já estavam confortavelmente na frente.

O titular do Reds, Nick Lodolo, permitiu quatro corridas e cinco rebatidas em 3⅔ innings. Nick Martinez (3-5), o primeiro de uma série de seis substitutos de Cincinnati, foi creditado com a vitória.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.