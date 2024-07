O novato WR Rome Odunze se encaixa perfeitamente no ataque dos Bears

LAKE FOREST, Illinois — Dias antes do draft da NFL em abril, o quarterback novato do Chicago Bears, Caleb Williams, estava começando a criar química com seus três principais wide receivers em um treino que ele organizou em Los Angeles.

Sabendo que em breve seria selecionado pelos Bears com a primeira escolha geral (que o gerente geral Ryan Poles confirmou ser a decisão da equipe após a visita de Williams ao top 30), o ex-quarterback da USC convidou os veteranos DJ Moore e Keenan Allen para uma sessão de lançamento perto de onde ele mora e treina no sul da Califórnia.

Rome Odunze, o recebedor do Washington que liderou o FBS com 1.640 jardas como um consenso do primeiro time All-American, também estava na área de treinamento e recebeu o convite de Williams para fazer um treino de quatro pessoas.

Ninguém tinha certeza na época de que Odunze se tornaria o terceiro membro desse trio de recebedores, mas mesmo naquele momento, Moore sentiu uma sensação de serendipidade.

“Eu tive o ataque por alguns dias, então eu meio que sabia tudo o que estava acontecendo com o ataque, os detalhes dele”, disse Moore. “Então, quando eu cheguei lá, eu estava apenas ajudando [Williams] junto, ele estava fazendo perguntas, Rome estava fazendo perguntas. Eu estava tipo, ‘Vocês sabem de algo que nós não sabemos aqui e vocês dois estão vindo?'”

Os planos dos Bears de reforçar ainda mais seu espaço de wide receivers depois de negociar com Allen em março significavam usar a escolha geral nº 9 em Odunze. O wideout de 1,90 m e 97 kg era um jogador que os Bears precisavam ter, tanto que os poloneses tiveram que ser convencidos a não negociar por ele pelo gerente geral assistente Ian Cunningham depois de temer que Odunze não estivesse disponível quando Chicago voltasse ao relógio após levar Williams na primeira posição.

Odunze, que na juventude passava horas assistindo aos destaques dos retornos de punt de Devin Hester no YouTube, foi o terceiro recebedor escolhido, depois que o Arizona selecionou Marvin Harrison Jr. e os Giants recrutaram Malik Nabers.

O quão perfeitamente ele se encaixaria no corpo de recebedores de Chicago e o que ele significaria para o desenvolvimento de Williams como um quarterback da NFL ficou claro para os poloneses desde o momento em que ele viu Odunze brilhar por 120 jardas e dois touchdowns contra o Washington State em novembro passado.

Não demorou muito para que os novos companheiros de equipe de Odunze chegassem à mesma conclusão.

“Ele está com os 1s logo de cara”, disse Allen em junho. “Ele está correndo muito bem. Suas rotas — ele sabe o que está fazendo — suas responsabilidades.

“… Ainda nem chegamos ao campo de treinamento e ele já sabe para onde ir, onde se alinhar, onde estar. Então isso é ótimo.”

Incorporar Odunze a um grupo de posições com Moore, que registrou a melhor marca da carreira, 1.364 jardas recebidas em 2023, e Allen, que em sua 11ª temporada na NFL ultrapassou 1.243 jardas (a segunda maior marca de sua carreira), cria um nível de força que os Bears não viam em sua unidade de wide receivers desde a temporada de 2012, quando Chicago ostentava um ataque de passes entre os cinco melhores, com os recebedores do Pro Bowl Brandon Marshall e Alshon Jeffrey.

A abundância de riquezas que Chicago agora ostenta é uma anomalia. Fora Moore, nenhum wide receiver do Bears teve mais de 414 jardas de recepção ou um touchdown em 2023.

“Eu fui de não sei quem estava aqui [to] agora você tem Keenan, Rome, você tem Velus [Jones Jr.]você pegou o Tyler [Scott]”, disse Moore. “Você tem jogadores intermináveis ​​lá. Como eu disse, provavelmente será uma corrida para 1.000 [yards] agora. Não sei quem vai chegar lá primeiro, mas vai ser uma corrida.”

Espera-se que Odunze esteja firmemente nessa mistura. Assim que os treinos do training camp começarem no sábado, os Bears podem avançar no processo de formação de várias funções para seus principais wideouts.

A rapidez com que Odunze assumiu o ataque durante os OTAs e o minicamp permitirá que os Bears continuem a adicionar mais à carga de trabalho do novato no acampamento.

Enquanto os jogadores se alongavam durante o segundo dia do minicamp obrigatório em junho, o técnico Matt Eberflus abordou Odunze para perguntar sobre os planos do novato de continuar seu processo de aprendizado durante o verão.

“Ele gosta de realmente entrar em campo e recitar a jogada e se colocar na posição, no movimento e na rota como parte de seu condicionamento”, disse Eberflus. “Acho que é uma maneira muito boa para ele, e acho que foi muito maduro da parte dele conseguir discernir e entender como ele aprende melhor. Acho que ele se conhece muito bem. Muito maduro para sua idade. Ele é um companheiro de equipe maravilhoso e vai ser emocionante de assistir.”

No final de suas primeiras seis semanas com os Bears, Odunze expôs seus planos para o verão, que incluíam uma parada em Las Vegas para visitar familiares e amigos, alguns dos quais seriam encarregados de ajudar o novato a aprofundar seus conhecimentos sobre o ataque de Chicago.

Odunze disse que seus pais continuariam a tradição de ajudá-lo a dominar uma instalação ofensiva anunciando jogadas — mesmo ao ar livre no calor de 46 graus de Las Vegas — enquanto o recebedor tenta dominar a árvore de rotas dos Bears.

“Tenho alguns hábitos que gosto de fazer durante a offseason”, disse ele. “Adoro pegar os playbooks, pegar as instalações, e adoro sair e simplesmente correr pelas rotas, a árvore de rotas e ter minha mãe ou meu pai ou alguém dizendo a chamada de jogada para mim, e eu vou para a fila ou saio e corro a rota.”

Esse processo foi essencial para o desenvolvimento de Odunze, que se tornou um dos principais wide receivers do futebol universitário e uma das 10 melhores escolhas do draft, preparação que ele acredita que contribuirá para causar um impacto precoce como novato.

“Acho que meu nome será chamado nesses grandes momentos”, disse Odunze. “Sinto-me confiante nisso, e acho que tenho a confiança e a habilidade de fazer essas jogadas quando elas surgirem e quando meu nome for chamado. Acho que é algo para o qual você apenas se prepara.

“É como Kobe [Bryant] sempre [said]ele nunca deu um tiro no jogo que não tivesse dado mil vezes nos treinos. E eu acho que isso é realmente verdade. Nós vamos lá e treinamos muito duro e nos colocamos em situações difíceis, então quando entramos no jogo parece que você está lá no presente fazendo seu trabalho.”