O papel de Diana Taurasi mudou, mas o ouro olímpico ainda é o objetivo

O tempo mudou Diana Taurasi.

Três anos atrás, quando se preparava para sua quinta Olimpíada, a armadora do Phoenix Mercury não queria olhar para trás em sua carreira internacional.

Olhos para frente, fique no momento, foque em outra medalha de ouro. Essa era a prioridade.

Taurasi está adotando uma nova abordagem, dentro e fora da quadra, desta vez. Os Jogos de Paris serão suas últimas Olimpíadas, e Taurasi — que disse ao longo dos anos que olharia para trás quando se aposentasse — começou a refletir um pouco.

“Há tanta coisa envolvida nisso, e às vezes você acha que depende só de você, mas você tem que ter todos os ingredientes certos e as pessoas ao seu redor”, Taurasi disse à ESPN na semana passada. “E eu simplesmente tive sorte nesse sentido.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

O fogo interior de Taurasi não a deixará passar muito tempo apreciando as paisagens e os sons da França nas próximas semanas. Ela está inflexível de que há apenas uma maneira de aproveitar sua sexta e última Olimpíada recorde.

“Ganhar uma medalha de ouro”, ela disse. “Essa é a única maneira que eu sei de lidar com o basquete. Não me distraio com nada. É a única coisa em que penso. É a única coisa para a qual me preparo, e essa é minha única mentalidade.”

Com cinco medalhas de ouro olímpicas já em mãos, Taurasi sabe melhor do que ninguém — exceto a lenda aposentada da WNBA Sue Bird, que também tem cinco ouros — o que é preciso para superar o resto do mundo no palco olímpico. Aos 42 anos, Taurasi fará tudo o que for pedido pela técnica da seleção nacional Cheryl Reeve para fazer um sexto ouro — e o oitavo consecutivo da equipe no geral — acontecer.

“Não há substituto para esse nível de experiência”, disse Reeve. “Ela fez de tudo em grandes jogos, ganhou grandes jogos para nós, faz grandes arremessos… sua compreensão de suas companheiras de equipe, como colocá-las em posição para serem bem-sucedidas. Todas essas coisas são tremendamente, tremendamente valiosas.”

jogar 0:37 Diana Taurasi: ‘Estamos todos aqui para trazer ouro para casa’ Diana Taurasi diz que a seleção feminina de basquete dos EUA está ansiosa para defender seu título olímpico em Paris.

Se Reeve quiser que ela jogue como armadora, Taurasi fará isso. Se isso significar que Taurasi precisa jogar como 2-armadora ou como ala-armadora, ela fará isso também. Taurasi começou os dois jogos de aquecimento dos Estados Unidos e teve uma média de 18 minutos e 9,5 pontos, 3,5 assistências e 4 rebotes.

Incluindo a abertura olímpica de segunda-feira, uma vitória dos EUA por 102-76 sobre o Japão, Taurasi jogou mais partidas de basquete (39) do que qualquer atleta olímpica dos EUA e está em segundo lugar em todos os tempos em pontos marcados na competição olímpica feminina dos EUA (416 pontos no total, 10,7 pontos por jogo). Ela foi capitã e começou todos os jogos nos Jogos de Tóquio, com média de 5,8 pontos e 3,5 assistências, enquanto o Time EUA foi 6-0.

A’ja Wilson (24 pontos, 13 rebotes) e Breanna Stewart (22 pontos) combinaram 46 pontos e 21 rebotes e arremessaram coletivamente 21 de 31 do campo contra o Japão na vitória de segunda-feira. Taurasi estava ao lado delas na escalação inicial, jogando 15 minutos e arremessando 1 de 2 do campo para 2 pontos, 3 rebotes, 1 assistência e 1 roubo de bola.

Principais notícias da semana de Tenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos melhores escritores.

• Jogadores da MLB com maior probabilidade de serem negociados »

• Índice de impacto de novatos da NFL »

• Os 25 melhores recrutas do CFB, independentemente da classe »

Mais conteúdo ESPN+ »

Taurasi disse que ela e Reeve tiveram “boas” conversas sobre qual será o papel do guarda.

“Uma coisa que toda essa experiência me ensinou: você tem que estar pronto quando seu número for chamado e você tem que estar pronto para fazer o que o time precisar que você faça”, disse Taurasi. “Eu nunca entrei em uma Olimpíada com um papel. Eu simplesmente sei o que significa ser um atleta olímpico, especialmente neste time. Você coloca o time em primeiro lugar e confia no processo.”

Se isso significa que ela sairá do banco, isso também vale para Taurasi.

“Eu realmente não me importo”, ela disse. “Quero que esse time seja o melhor possível.”

A abordagem de Taurasi às Olimpíadas evoluiu desde seus primeiros jogos em 2004. Como a veterana da equipe, ela sabe que a experiência é um dos seus maiores trunfos.

Em resposta, a equipe ao seu redor confiará nela e contará com sua ajuda para passar pelos jogos do Grupo C — a seleção feminina dos Estados Unidos enfrenta a Bélgica na quinta-feira e a Alemanha no domingo —, as rodadas eliminatórias e, então, esperançosamente, as rodadas de medalhas.

“Se você não evolui com a idade e com a experiência, e se você não usa isso, quase se torna um calcanhar de Aquiles”, disse Taurasi. “Então, vou tentar trazer toda a sabedoria para esta equipe.

“Temos alguns rostos novos e as Olimpíadas são um grande acontecimento, mas uma coisa que sempre digo a eles é: ‘Vocês estão no time por um motivo e precisamos que vocês sejam quem são.'”

jogar 1:04 Os números por trás da vitória de 26 pontos do basquete feminino dos EUA sobre o Japão Confira os principais números por trás da grande vitória da seleção feminina de basquete dos EUA sobre o Japão na abertura da fase de grupos.

Wilson, que está jogando sua segunda Olimpíada com Taurasi, disse que Taurasi torna todos ao seu redor melhores. E aqueles ao seu redor, como Chelsea Gray, também jogando sua segunda Olimpíada com Taurasi, estão tentando maximizar cada momento com a maior artilheira de todos os tempos da WNBA.

“Aproveitar a oportunidade de tocar com ela, uma futura Hall of Famer, como ganhar flores para ela enquanto ela ainda está tocando, é incrível”, disse Gray. “Tem sido muito legal.”

E os companheiros de equipe de Taurasi parecem estar saboreando seu canto do cisne olímpico.

“Uma das maiores competidoras que a liga de basquete feminino já viu — ou o esporte já viu”, disse Reeve.[Taurasi is] um jogador que amávamos odiar como adversário, mas isso significa que você está realmente fazendo algo grandioso.”