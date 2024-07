O perfil do Discord de Thomas Matthew Crooks foi removido por violação

O cara que tentou assassinar Donald Trump tinha uma conta ativa no Discord… mas ele nunca mencionou violência ou seus planos assassinos na plataforma, descobriu o TMZ.

Como você sabe… Thomas Matthew Crooks disparou vários tiros contra DT no fim de semana passado, batendo no ex-Prez na orelha. Antes do tiroteio, o suspeito foi denunciado ativo em plataformas de jogos e mensagens.