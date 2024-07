O ponta defensiva quatro estrelas Xavier Griffin se compromete com a USC

Lincoln Riley e a USC garantiram o compromisso mais bem avaliado do programa na classe de 2026 na noite de sábado, com uma promessa do ala defensivo quatro estrelas Xavier Griffin.

O pass rusher de 1,93 m e 95 kg é o prospecto nº 21 no ESPN Junior 300 e o terceiro melhor defensive end na classe de 2026, de acordo com o ranking da ESPN. Griffin, um talento de destaque de Gainesville, Flórida, é o quarto melhor recruta do estado da Flórida em sua classe e escolhe os Trojans de uma lista de ofertas que inclui Alabama, Georgia, Ohio State e Oregon, entre outros.

Com sua promessa, Griffin se torna o quinto e mais bem classificado jogador comprometido com a classe de 2026 de Riley na USC. Griffin é o terceiro compromisso do programa ESPN 300 em 2026, juntando-se aos cornerbacks Brandon Lockhart (nº 67 no ESPN Junior 300) e Dominick Kelly (nº 248). O wide receiver Ja’Myron Baker e o safety Madden Riordan completam o restante da classe que Riley definiu para se juntar aos Trojans em 2026.

Griffin registrou 54 tackles totais com 15 sacks e dois fumbles forçados como um estudante do segundo ano na Gainesville High School no outono passado. Ele se compromete com a USC após viagens para Alabama e Florida State nesta primavera.

A promessa de Griffin marca o impulso mais significativo até agora para a classe de 2026 de Riley na USC. A 2025 dos Trojans está em 24º lugar no último ranking de equipes da ESPN para o ciclo após um par de demissões de alto nível dos jogadores de linha defensiva Justus Terry (nº 7 no ESPN 300 de 2025) e Isaiah Gibson (nº 30) no início deste verão.