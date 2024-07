O presidente Biden diz que quase ‘adormeceu no palco’ durante o debate

Presidente Biden está oferecendo uma explicação para seu desempenho sem brilho no debate Donald Trump … ele diz que sua agenda de viagens o deixou exausto e com sono.

Biden deu a desculpa na terça-feira em um evento de arrecadação de fundos de campanha em McLean, Virgínia… e disse que quase adormeceu no palco do debate.

POTUS culpou a sua falta de energia por ter sido minado por longas viagens nas semanas anteriores ao primeiro debate presidencial de quinta-feira, incluindo uma viagem à França no início de junho para o 80º aniversário do Dia D.

Biden disse na sala: “Decidi viajar ao redor do mundo algumas vezes… pouco antes do debate… não dei ouvidos à minha equipe… e então quase adormeci no palco”… de acordo com os relatórios do pool da arrecadação de fundos.